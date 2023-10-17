"إكسترا نيوز": مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات إماراتية

أفادت قناة "إكسترا نيوز" باستقبال مطار العريش الدولي طائرة مساعدات إماراتية جديدة، تمهيداً لإدخال المساعدات إلى غزة.

وذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم عقد قمة مصرية أمريكية أردنية غدًا في عمان.

وأكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أن استقبال اللاجئين الفلسطينيين خط أحمر، ولا لاجئين في الأردن أو مصر.

وأكدت مصادر مصرية رفيعة المستوى، لفضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تلبية كبيرة وواسعة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية السبت المقبل.