الأنبا بشارة جودة يتفقد مدرسة الراعي الصالح بملوي
تفقد الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، مدرسة الراعي الصالح، بملوي.
كلمة عن فن التعامل مع الدارسين
جاء ذلك بحضور الأب تيموثاوس نبيل، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بملوي، والسيدة مونيا، مديرة المدرسة، وأعضاء هيئة التدريس، ومعلمي ومعلمات المدرسة، حيث اطمئن صاحب النيافة على سير العملية التعليمية، كما تفقد فصول المدرسة.
وأكد الأب المطران لمسؤولي المدرسة في كلمته أهمية المتابعة اليومية، مشيرًا إلى فن التعامل مع الدارسين، واستخدام الوسائل الحديثة لإيصال الهدف المنشود، حتى يكون للمدرسة دور فعال في المجتمع.
أبرز المعلومات عن الأنبا بشارة جودة
- ولد في قرية النجيلة بمحافظة سوهاج في يوم 28 أغسطس 1971
- التحق بالمدرسة الابتدائية في قريته عام 1977م
- والتحق بالاكليريكية الصغرى للقلب الأقدس للآباء الفرنسيسكان بأسيوط عام 1983م
- ثم درس المرحلة الإعدادية والثانوية هناك
- ثم التكوين الروحي والرهباني بالمعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني بالعمرانية بالجيزة عام 1990
- ثم ارتدى الثوب الرهباني في 5 سبتمبر 1995 قدّم نذوره الأولى في 1 سبتمبر1996.
- وسافر إلى لبنان عام 1996 لتكملة الدراسات الفلسفية واللاهوتية بالكلية البولسية
- حصل على ليسانس الدراسات اللاهوتية عام 2000م
- أبرز النذور الاحتفالية في 23 مارس 2001 بكنيسة المعهد الاكليريكي الفرنسيسكاني الشرقي بالجيزة
- سيم كاهنًا على مذبح الرب في 8 يونيو 2001 بقريته (النجيلة- سوهاج) على يد مثلث الرحمات الأنبا مرقس حكيم الفرنسيسكانى مطران ايبارشية سوهاج
- خدم في رعية كوم أمبو (أسوان) 2001 حتى 2010
- خدم في أسيوط (2010 حتى 2023 مرشدًا روحيًا لأبناء كنيسة جروحات القديس فرنسيس (الشهيرة بالقديسة تريزا) ورئيسًا للدير ولمنطقة أسيوط
- عينه نيافة الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط مستشارًا ضمن المجلس الاستشاري للإيبارشية.
- وتم انتخاب الآب بشارة جودة الفرنسيسكانى مطرانًا لإيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك باسم الأنبا بشارة جودة من سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية
- اعتمد قداسة البابا فرنسيس يوم 7 يناير 2020 انتخاب الأب بشارة جودة الفرنسيسكانى مطرانًا على إيبارشية أبوقرقاص.