الأنبا بشارة جودة يتفقد مدرسة الراعي الصالح بملوي

تفقد الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، مدرسة الراعي الصالح، بملوي.

كلمة عن فن التعامل مع الدارسين

جاء ذلك بحضور الأب تيموثاوس نبيل، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بملوي، والسيدة مونيا، مديرة المدرسة، وأعضاء هيئة التدريس، ومعلمي ومعلمات المدرسة، حيث اطمئن صاحب النيافة على سير العملية التعليمية، كما تفقد فصول المدرسة.

وأكد الأب المطران لمسؤولي المدرسة في كلمته أهمية المتابعة اليومية، مشيرًا إلى فن التعامل مع الدارسين، واستخدام الوسائل الحديثة لإيصال الهدف المنشود، حتى يكون للمدرسة دور فعال في المجتمع.

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