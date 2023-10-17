الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا بولا يحتفل باليوم العالمي للرسالة بدير القديسة أوتيلين بألمانيا

الانبا بولا شفيق
الانبا بولا شفيق

احتفل الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، باليوم العالمي للرسالة، وذلك بدير القديسة أوتيلين بألمانيا.

تفاصيل الاحتفال

شارك في الاحتفال الأب بطرس يوسف، والأب ميشيل زاهر، والأخ أرسانيوس البندكتي، حيث تحدث صاحب النيافة في كلمة العظة حول "الرسالة والدعوة".

وأكد الأنبا بولا أهمية دور الكاهن، والراهب في المجتمع، مشيرًا إلى رسالتنا نحن كمسحيين، بالمجتمع، كما تمت صلاة الغروب، بأحد كنائس دير القديسة أوتيلين، بالمانيا، حسب الطقس القبطي، بحضور عدد من المصلين، وزوار الدير.

جاء هذا الاحتفال في ضوء تبادل الخبرات الروحية، والثقافية بين مصر، وألمانيا، كما شكر الأب المطران جميع القائمين على اليوم، ولاسيما رهبان دير القديسة أوتيلين.

كما ترأس سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، بعيد القديسة تريزا الأفيلية، وذلك بديرها للآباء الكرمليين، بالمعادي.

شارك في الصلاة الأب باتريك الكرملي، رئيس الدير، والمونسينيور مارسيل ضيوف، مستشار سفارة الفاتيكان، والأب والأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، والأب زكريا حربي، المستشار الأول للرهبنة، والأب مخول فرحا، المستشار الثاني للرهبنة.

شارك أيضًا الأب بيشوي رسمي، عميد الكلية الإكليريكية، بالمعادي، والأب مجدي سيف، رئيس الرهبنة اليسوعية بمصر، والأب دييجو، الرئيس الإقليمي للرهبنة الكومبونيانية بمصر والسودان، بالإضافة إلى عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأصدقاء الدير.

الجدير بالذكر أن دير الأباء الكرمليين، بالمعادي، يعتبر ديرًا للإخوة الدارسين، بمرحلة التكوين، والدراسات الفلسفية.

هذا وترأس سيادة الخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة الكلدانية بمصر، القداس الاحتفالي، بمناسبة اختتام ظهورات العذراء مريم، في بلدة فاتيما، بالبرتغال، وذلك بكاتدرائية بازليك ومزار العذراء سيدة فاتيما، بمصر الجديدة.

شارك في القداس المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، كما حضر أيضًا روي تيرينو، سفير دولة البرتغال، وبعض الشخصيات المختلفة.

واختتمت الذبيحة الإلهية بالتطواف الاحتفالي، بتمثال، وأيقونة العذراء سيدة فاتيما.

الأنبا بولا شفيق بولا شفيق نيافة الأنبا بولا شفيق مطران إيبارشية الإسماعيلية شارك في الاحتفال

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