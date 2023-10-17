الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

زيارات رعوية للأنبا باسيليوس فوزي في ايبارشية المنيا للكاثوليك

باسيليوس فوزي
باسيليوس فوزي

قال المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، إن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، زار  رعية عزبة مهني، التابعة لكنيسة السيدة العذراء، بنزلة غطاس.

مواجهة تحديات الحياة

شارك في الزيارة الأب توماس رياض، والأب شربل وديع، راعيا الكنيسة، حيث تفقد صاحب النيافة عددًا من منازل شعب الرعية. تضمنت الزيارات الرعوية كلمة تشجيعية من الأنبا باسيليوس للأسر، موكدًا لهم ضرورة الثبات في المسيح، ومواجهة تحديات الحياة، بفرح، ورجاء.

كما ترأس قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيستي السيدة العذراء، والقديسة تريزا، بالحواصلية.

شارك في الاحتفال الأب عمانوئيل عبدالله، والأب أنجليوس منير، راعيا الكنيستين، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "بدون الإيمان لا نقدر أن نفعل شيء".

وعقب القداس الإلهي، أجرى الأنبا باسيليوس حوارًا أبويًا مع المحتفى بهم، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، كما وزع عليهم الهدايا التذكارية.

 تفقد اجتماع الشباب في كنيسة القيامة

كما تفقد اجتماع الشباب، بكنيسة القيامة، بالمنيا الجديدة حيث شارك في اللقاء الأب أنطون فؤاد، راعي الكنيسة، والشماس نادر ماهر، حيث أجرى صاحب النيافة حوارًا مفتوحًا مع الشباب، مستمعًا لجميع مقترحاتهم، وآرائهم.

وقدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع لأبنائه وبناته الشباب، مؤكدًا لهم أهمية المواظبة على الصلاة، وقراءة الكتاب المقدس بعمق، والتفاني في خدمة الكنيسة.

وعقب الاجتماع، اجتمع المطران في لقاء شركة المحبة مع شباب الكنيسة، بحضور الأب الراعي، بالاضافة لذلك تفقد اجتماع شباب المرحلة الإعدادية، بكنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا، بمنسافيس.

شارك في اللقاء الأب ميخائيل صبحي، راعي الكنيسة، حيث أجرى صاحب النيافة حوارًا مفتوحًا مع الشباب، مستمعًا لجميع مقترحاتهم، وآرائهم.

وقدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع لأبنائه وبناته الشباب، مؤكدًا لهم أهمية المواظبة على الصلاة، وقراءة الكتاب المقدس بعمق، والالتزام بتعاليم كنيستنا الكاثوليكية، كما تضمن الاجتماع أيضًا، باقة من الترانيم الروحية، بقيادة كورال الكنيسة.

الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك الأنبا باسيليوس فوزي مطران المنيا للأقباط الكاثوليك باسيليوس فوزي الانبا باسيليوس فوزي باسيليوس فوزي مطران المنيا

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