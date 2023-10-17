بعدة لغات..صناع محتوى في مصر يدشنون حملة تضامن مع فلسطين

تلعب مواقع التواصل الاجتماعي دورًا مهمًا في توجيه الرأي العام على مستوى عالمي، كما تساهم في نشر المعلومات والأخبار بسرعة كبيرة، مما يسمح للأفراد بالوصول إلى مصادر متنوعة للمعلومات والحقائق، وتمكن الأفراد من التواصل والتفاعل مع بعضهم البعض، مما يسهم في تبادل الآراء والأفكار والتجارب المختلفة.

ولعبت مواقع التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في تنظيم وتنسيق الحركات الاحتجاجية والثورات، حيث يمكن للأفراد المشاركة في حملات وحركات سياسية واجتماعية بسهولة وسرعة، كما يمكنها أن تسلط الضوء على قضايا اجتماعية هامة وتعزز الوعي بها، مثل حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية.

شركة ميتا تحذف صور ومنشورات خاصة بالتضامن مع فلسطين

كانت شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستجرام وواتساب، قد اعلنت الأسبوع الماضي عن تنفيذ إجراءات مؤقتة لمنع الصور المتطرفة أو الرسومية من إسرائيل وغزة، حيث شعر العديد من الشعب المصري المتضامن مع الشعب الفلسطيني بأن منشوراتهم التي تدعم فلسطين قد تمت حجبها أو إزالتها من فيسبوك وإنستجرام، حتى إذا لم تكن تنتهك قواعد الشركة.

ونتيجة لذلك شن عدد كبير من صناع المحتوى المصريين حملة تضامن مع الشعب الفلسطيني من خلال نشر فيديوهات بأكثر من لغة ( الإنجليزية- الفرنسية- الألمانية- اليونانية) كي يتفادوا حذف منشورات تضامنهم مع شعب فلسطين، ويشاهدها العالم أجمع.

وعلى موقع أكس (تويتر سابقًا) عمل المؤثرون ايضًا على ترجمة ما يحدث في فلسطين دون تجاهل السياق التاريخي للقضية الفلسطينية والصراع، حيث شُهدت تغريداتهم من قبل الملايين حول العالم.

كانت شركة "تيك توك" قد اعلنت أنها حذفت أكثر من 500 ألف مقطع فيديو وإغلاق ثمانية آلاف بث مباشر مرتبطة بالصراع بين إسرائيل وحركة "حماس"، استجابة لتحذير الاتحاد الأوروبي والتزامها في محاربة المحتوى غير القانوني، مؤكدة في مدونتها أنها قامت بتعزيز فرق الإشراف على المحتوى للمنصة.