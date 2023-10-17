الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ممثل الصحة العالمية بفلسطين: 2800 حالة وفاة و11 ألف مصاب نصفهم من النساء والأطفال

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

كشف الدكتور ريتشارد بيبكورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، عن الوضع فى غزة خلال الأسبوع الماضى، حيث بلغ عدد الوفيات 2800 حالة، و11 ألف مصاب نصفهم من النساء والأطفال، كما شهدت الضفة الغربية نحو 61 حالة وفاة أيضا.

جاء ذلك خلال جلسة الإحاطة الإعلامية التى يعقدها الآن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، حول مستجدات الطوارئ الصحية في إقليم شرق المتوسط، بالتزامن مع الأحداث التى تشهدها غزة.

قرارات الإجلاء

وقال إن قرارات الإجلاء ما زالت سارية بالرغم من وجود العديد من الأشخاص المقيمين فى تلك المناطق، والتى هى بمثابة حكم الإعدام وانتهاك للقانون الإنسانى الدولى.

الصحة العالمية: نقص الماء والكهرباء والوقود فى غزة يُنذر بكارثة إنسانية


وقال إن المستشفيات لا تقدر على علاج الكثير من الحالات التى ترد إليها، فى ظل نقص الأدوات الجراحية والمستلزمات الطبية والأدوية.

إغلاق 66% من المرافق الصحية

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى أن 66% من المرافق الصحية قد أغلقت، وهناك ما دمر بالكامل، كما أن 220 مركزا نفذ مخزونها من المستلزمات، وهناك تناقص فى الإمدادات الطبية لكافة المستشفيات فى غزة.

txt

الصحة العالمية: لا بد من وقف إطلاق النار لتسهيل إيصال المساعدات لقطاع غزة


يشارك فى المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد بيبكورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهُّب للطوارئ الصحية القُطرية واللوائح الصحية الدولية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أدانت بشدة، بصفتها وكالة الأمم المتحدة المسئولة عن الصحة العامة، الأوامر الإسرائيلية المتكررة بإخلاء 22 مستشفى في شمال غزة يوجد بها أكثر من ألفي مريض يُعالجون في أقسامها الداخلية. فالإجلاء القسري للمرضى والعاملين الصحيين سيزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية وكارثة الصحة العامة في غزة.

الصحة العالمية غزة الطوارئ الصحية حالة وفاة مستجدات الطوارئ الصحية

مواد متعلقة

هيئة الدواء: دورة تدريبية عن إدارة إشارات المأمونية

"هيئة الدواء": دورة تدريبية عن كيفية تطوير المستحضرات الصيدلية

"الصحة" تكشف أعراض الإنفلونزا التى تستلزم استشارة الطبيب

"هيئة الدواء" تنظم ورشة عمل عن إصدار ترخيص قيد شركات التصنيع لدى الغير

حكاية وطن| ماذا حققت منظومة التأمين الصحى الشامل منذ انطلاقها؟

كيف نجحت "الرعاية الصحية" فى التغلب على تحديات تطبيق التأمين الشامل؟ (خاص)

"الصحة" تستعرض جهود الدولة في تنفيذ السياسات السكانية

الصحة العالمية: فيروس كورونا لا يزال يمثل تهديدًا قائمًا

الأكثر قراءة

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

كل شيء عن 4 مشروعات صينية عملاقة جديدة في مصر

عاجل.. أول تعليق لإسرائيل على فيديو رهينة حركة حماس

عاجل.. سى إن إن: قوة من مشاة البحرية الأمريكية تتوجه إلى سواحل إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهريّ والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال عن وضع قطاع غزة بعد إنهاء عدوانه: سيكون قضية عالمية

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة