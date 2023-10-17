ممثل الصحة العالمية بفلسطين: 2800 حالة وفاة و11 ألف مصاب نصفهم من النساء والأطفال

كشف الدكتور ريتشارد بيبكورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، عن الوضع فى غزة خلال الأسبوع الماضى، حيث بلغ عدد الوفيات 2800 حالة، و11 ألف مصاب نصفهم من النساء والأطفال، كما شهدت الضفة الغربية نحو 61 حالة وفاة أيضا.

جاء ذلك خلال جلسة الإحاطة الإعلامية التى يعقدها الآن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، حول مستجدات الطوارئ الصحية في إقليم شرق المتوسط، بالتزامن مع الأحداث التى تشهدها غزة.

قرارات الإجلاء

وقال إن قرارات الإجلاء ما زالت سارية بالرغم من وجود العديد من الأشخاص المقيمين فى تلك المناطق، والتى هى بمثابة حكم الإعدام وانتهاك للقانون الإنسانى الدولى.



وقال إن المستشفيات لا تقدر على علاج الكثير من الحالات التى ترد إليها، فى ظل نقص الأدوات الجراحية والمستلزمات الطبية والأدوية.

إغلاق 66% من المرافق الصحية

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى أن 66% من المرافق الصحية قد أغلقت، وهناك ما دمر بالكامل، كما أن 220 مركزا نفذ مخزونها من المستلزمات، وهناك تناقص فى الإمدادات الطبية لكافة المستشفيات فى غزة.



يشارك فى المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد بيبكورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهُّب للطوارئ الصحية القُطرية واللوائح الصحية الدولية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أدانت بشدة، بصفتها وكالة الأمم المتحدة المسئولة عن الصحة العامة، الأوامر الإسرائيلية المتكررة بإخلاء 22 مستشفى في شمال غزة يوجد بها أكثر من ألفي مريض يُعالجون في أقسامها الداخلية. فالإجلاء القسري للمرضى والعاملين الصحيين سيزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية وكارثة الصحة العامة في غزة.