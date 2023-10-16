الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة العالمية: نقص الماء والكهرباء والوقود فى غزة يُنذر بكارثة إنسانية

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، عن أن نقص الماء والكهرباء والوقود في غزة سيؤدي لكارثة حقيقية خلال 24 ساعة، جاء ذلك في وقت قام فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدفعي على مناطق بجنوب لبنان. 

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح. 

وأكدت، في بيان لها، أن 5 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 آخرون في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا متعدد الطوابق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت إن الغارة الجوية وقعت دون سابق إنذار من الجيش الإسرائيلي.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق حول الغارة.

قطاع غزة 

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الخارجية الأمريكية: نتنياهو أحاط بلينكن بالمستجدات الميدانية في غزة

وقال مسئول أمريكي، اليوم الإثنين، إن الحكومة الأمريكية لديها مسئولون في الإسماعيلية بمصر بالقرب من الحدود بين مصر وغزة.

وقال المسئول إن الولايات المتحدة تحاول نقل مسئوليها إلى الجانب المصري من معبر رفح، لكن المصريين أخبرونا بوجود تهديدات أمنية حادة هناك تمنع ذلك.

من ناحيته، حث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على التدخل لوقف الغارات الجوية الإسرائيلية والحصار، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال رئيس الوزراء: "المجتمع الدولي، وفي مقدمته الإدارة الأمريكية، مطالب بالتدخل العاجل لوقف العدوان وتوفير الحماية للمدنيين ومنازلهم ومنع تهجيرهم".

وقال "أشتية"، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إن "إسرائيل تستهدف المدنيين، والهدف من وراء هذا الحصار هو القتل الجماعي والتهجير الجماعي".

وذكرت "وفا" أن رئيس الوزراء دعا إلى الفتح الفوري للممرات الآمنة لتسهيل إيصال المواد الغذائية والطبية وإجلاء الجرحى، في ظل اكتظاظ مستشفيات غزة.

وحذر "أشتية" من تهجير المزيد من الناس في قطاع غزة وخلق نكبة جديدة، أو "كارثة"، في إشارة إلى الفترة التي أعقبت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، عندما فر أو طرد ما يقرب من 700 ألف فلسطيني من منازلهم فيما يعرف الآن إسرائيل.

الماء الكهرباء سيؤدي لكارثة جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مدفعى

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