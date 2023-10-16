الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الأمريكية: نتنياهو أحاط بلينكن بالمستجدات الميدانية في غزة

غزة
غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء بنامين نتنياهو، أحاط  وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بالمستجدات الميدانية في قطاع غزة. 

وتابعت الخارجية الأمريكية، ان “بلينكن” بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، سبل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. 

ونقلت شبكة “ABC”، عن مسؤول أمريكي قوله إن مصر أبلغتنا بوجود تهديدات أمنية تمنع مساعدة مواطنينا في القطاع. 

الداخلية الفلسطينية 

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية أن 5 أشخاص على الأقل، قتلوا وأصيب 15 آخرون في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا متعدد الطوابق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الوزارة فيي بيان لها، إن الغارة الجوية وقعت دون سابق إنذار من الجيش الإسرائيلي.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق حول الغارة.

وقال مسؤول أمريكي إن حكومته لديها مسؤولين في الإسماعيلية بمصر "بالقرب من الحدود" بين مصر وغزة "حسب ما تسمح به الظروف".

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة "تحاول" نقل مسؤولين إلى الجانب المصري من معبر رفح، لكن "المصريون أخبرونا بوجود تهديدات أمنية حادة هناك تمنع ذلك".

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