الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صدمة فى البيت الأبيض بعد مقتل طفل فلسطينى على يد مسن أمريكى

أرشيفية
أرشيفية

أقدم شخص في مدينة شيكاغو الأمريكية على قتل طفل فلسطيني في السادسة من العمر وإصابة والدته بجروح.

وقال بيان صادر عن مكتب عمدة مقاطعة ويل إن دوافع "جوزيف إم. تشوبا"، البالغ من العمر 71 عامًا، لجريمته هي الهوية الإسلامية للطفل وأمه والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بحسب وسائل إعلام عالمية.

وتوجهت فرق الشرطة إلى مكان الحادثة إثر تلقيها اتصالًا من امرأة مفاده أن صاحب المنزل (تشوبا) قام بمداهمة المنزل بالسكين.

وحين وصلت الشرطة إلى المكان، وجدت تشوبا جالسًا أمام المنزل، ولدى دخول الشرطة إلى المنزل، وجدت الأم، (32 عامًا)، وطلفها مصابان بطعنات خطيرة.

وتوفي الطفل، الذي تلقى 26 طعنة، بعد نقله إلى المستشفى، فيما تواصل الكوادر الطبية معالجة الأم.

صدمة بايدن

بدوره، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه صُدم بنبأ مقتل طفل مسلم يبلغ من العمر 6 سنوات، وإصابة والدته في مدينة شيكاغو الأمريكية على خلفية الإسلاموفوبيا.

وأفاد بايدن، في بيان، بأن عائلة الطفل جاءت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للبحث عن الحياة التي يسعى إليها الجميع من أجل التعلم والعبادة بسلام.

وأضاف: هذا النوع من الكراهية الرهيبة ليس له مكان في أمريكا، إنه يتعارض مع قيمنا الأساسية، مشددًا على أنه يجب على الأمريكيين أن يجتمعوا ويعارضوا الإسلاموفوبيا وجميع أشكال الكراهية.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه وزوجته صدما بمقتل الطفل المسلم، مضيفًا: «لن أبقى صامتًا في وجه الكراهية».

وأعرب عن تعازيه لأسرة الطفل ولجميع أفراد المجتمع الفلسطيني والإسلامي والعربي في الولايات المتحدة الأمريكية، وتمنى الشفاء العاجل لوالدته.

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بعد مقتل طفل فلسطينى فى أمريكا.. أول تعليق لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية

مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين

وتجمع العشرات في ساحة فاتسلاف الشهيرة بوسط براغ، مساء أمس الأحد، للمشاركة في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، بحسب ما أورده "راديو براغ" التشيكي.

وأمرت وزارة الداخلية التشيكية بتعزيز الإجراءات الأمنية حول السفارة الإسرائيلية ومواقع أخرى في جميع أنحاء البلاد، كإجراء احترازي في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في مطلع الأسبوع الماضي.

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