بعد مقتل طفل فلسطينى فى أمريكا.. أول تعليق لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية

قال مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، اليوم الإثنين، إن المهاجم الذي ارتكب جريمة قتل الطفل الفلسطيني في ولاية إلينوي الأمريكية، ارتكب الجريمة وهو يردد عبارات معادية للمسلمين والفلسطينيين.

وأضاف مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، أنه لابد من توقف الخطاب المعادي للإسلام والفلسطينيين لدى السياسيين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول الغربية.

وأفادت شبكة إيه بي سي الأمريكية، بتعرض طفل أمريكي من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 6 سنوات للطعن حتى الموت وأصيبت والدته البالغة من العمر 32 عامًا بجروح خطيرة في إلينوي الأمريكية.

وقالت الشرطة الأمريكية، إنه تم استهداف الطفل وأمه، بسبب هويتهما الإسلامية والوضع الحالي بين إسرائيل وحماس.

وفقًا لمكتب عمدة مقاطعة ويل، هاجمهم المشتبه به البالغ من العمر 71 عامًا، وهو مالك منزل العائلة، بسكين، وأصيب كل منهم بعشرات الطعنات في الصدر والجذع والذراعين.