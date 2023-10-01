بريطانيا تنشر مقاتلات تايفون فى بولندا

كشف وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، الأحد، عن نشر لندن طائراتها المقاتلة من طراز تايفون في بولندا.

وأشار شابس خلال مؤتمر حزب المحافظين إلي أن تلك الخطوة ترجع إلي الحاجة لحماية حليف لها من روسيا.

وقال وزير الدفاع البريطاني إنه استجابة لطلب من الأصدقاء البولنديين، سيتم نشر مقاتلات بريطانيا الجوية تايفون في بولندا لدعم حليفتها في الناتو ضد التهديد المتزايد للتدخل الروسي.

أوضح شابس أن نشر طائرات مقاتلة في بولندا قبل الانتخابات، هو بمثابة إشارة قوية إلى أن بريطانيا تدعم الحرية والديمقراطية لدى حلفائها.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في بولندا في 15 أكتوبر الجاري.

وأشار وزير الدفاع البريطاني إلي أن بلاده وقعت عقودا بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني مع شركات محلية رائدة من أجل تطوير غواصات هجومية قوية.

وتابع شابس "يمكنني أن أعلن أننا وقعنا عقودا بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني مع شركات بريطانية رائدة لتحفيز تطوير أقوى الغواصات الهجومية التي استخدمتها البحرية الملكية على الإطلاق".