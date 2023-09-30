خبير يوضح تأثير الحرب النفسية على المواطنين الأوكرانيين تحت سيطرة روسيا

علق الدكتور إيفان أوس، مستشار السياسة الخارجية بالمعهد الوطني الأوكراني للدراسات الاستراتيجية، على قول الرئيس الروسي إن سكان المناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، أكدوا من جديد دعمهم وخيارهم الذي اتخذوه قبل عام ليصبحوا جزءًا من الأراضي الروسية، قائلًا: "إنه منذ عام ضمت روسيا الكثير من الأراضي وسيطرت على الكثير من الأراضي الجنوبية وفي الشرق في خيرسون وبعض المناطق".

وأضاف الدكتور إيفان أوس خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه كان يوجد هناك تأثير من المعلومات والحرب النفسية، حيث كانت هناك محاولات للحصول على تأييد المواطن، وهذا يعني أن روسيا تحاول استخدام المواطنين في تلك المناطق من خلال إمدادهم بالدعم اللوجيستي والسيطرة النفسية والمعنوية للحصول على الدعم.

رد فعل المواطنين على تواجد القوات الأوكرانية

وتابع: "نحن نحاول نشر الكثير من القوات الأوكرانية في تلك المناطق لإعادة السيطرة، ولكن ما زال هناك الكثير من الصراعات، ولكننا رأينا ترحيبًا كبيرًا من المواطنين الساكنين في تلك المناطق لقدوم الجيش الأوكراني، وهذا يدل على أن المواطنين في تلك المناطق يرحبون بالجيش الأوكراني".