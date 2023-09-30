ميدفيديف: العملية العسكرية فى أوكرانيا مستمرة وستضم روسيا مناطق جديدة

قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، إن العملية العسكرية الخاصة ستستمر حتى يتم تدمير نظام كييف بالكامل، مشيرًا إلى أن بلاده ستضم مناطق جديدة.

وكتب "ميدفيديف" في قناته على "تليجرام" اليوم بمناسبة الذكرى الأولى لانضمام المناطق الجديدة (الأوكرانية) إلى روسيا، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية: "إن العملية العسكرية الخاصة ستستمر حتى يتم تدمير نظام كييف بالكامل وتحرير الأراضي الروسية الأصلية"، مضيفًا: سيكون النصر لنا، وستزداد المناطق الجديدة المنضمة إلى قوام روسيا.

83 % من سكان دونيتسك ولوجانسك وزابوروجيا وخيرسون تقدموا للحصول على الجنسية الروسية

وفي سياق متصل، أكدت المتحدثة باسم الداخلية الروسية إيرينا فولك اليوم، أن 83% من سكان جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون تقدموا بطلبات الحصول على الجنسية الروسية.

وقالت المتحدثة باسم الداخلية الروسية، وفقًا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "إنه تم إصدار بطاقات هوية لأكثر من 2.2 مليون مواطن من سكان مناطق روسيا الجديدة في الفترة من أكتوبر العام الماضي وحتى 30 سبتمبر الجاري، ومنذ عام 2019 حصل أكثر من 3 ملايين نسمة من سكان المناطق الجديدة على الجنسية الروسية".

وأضافت أن 150 مركزًا تابعة لدائرة الهجرة الروسية افتتحت في المناطق الجديدة لتلقي طلبات الجنسية ومنح الثبوتيات، لافتة إلى أن فرقًا متنقلة تابعة لإدارة الهجرة تقدم خدماتها لسكان المناطق الريفية وغير القادرين على مراجعة فروع الهجرة في المناطق الجديدة.

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية خسرت 700 جندي و25 مسيرة

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تكبيد القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي خسائر فادحة بلغت 700 جندي بين قتيل وجريح، وتدمير مستودعات للأسلحة وإسقاط 25 مسيرة أوكرانية.

وكشف البيان عن أنه في محور دونيتسك أحبطت القوات الروسية 7 هجمات شنتها قوات كييف، وكبدتها خسائر بلغت 430 عسكريًا على الأقل بين قتيل وجريح.

وتابع البيان أنه على محوري خيرسون ودونيتسك دمرت القوات المسلحة الروسية 3 مستودعات ذخيرة تابعة للجيش الأوكراني.

وأوضح البيان في اتجاه جنوب دونيتسك: تمكنت القوات الروسية من القضاء على أكثر من 120 جنديًا أوكرانيًا، وفي محور خيرسون تكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الرواح والمعدات حيث تم القضاء على 40 جنديًا.