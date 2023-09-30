السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ميدفيديف: العملية العسكرية فى أوكرانيا مستمرة وستضم روسيا مناطق جديدة

المتحدثة باسم الداخلية
المتحدثة باسم الداخلية الروسية

قال نائب  رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، إن العملية العسكرية الخاصة ستستمر حتى يتم تدمير نظام كييف بالكامل، مشيرًا إلى أن بلاده ستضم مناطق جديدة.

وكتب "ميدفيديف" في قناته على "تليجرام" اليوم بمناسبة الذكرى الأولى لانضمام المناطق الجديدة (الأوكرانية) إلى روسيا، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية: "إن العملية العسكرية الخاصة ستستمر حتى يتم تدمير نظام كييف بالكامل وتحرير الأراضي الروسية الأصلية"، مضيفًا: سيكون النصر لنا، وستزداد المناطق الجديدة المنضمة إلى قوام روسيا.

83 % من سكان دونيتسك ولوجانسك وزابوروجيا وخيرسون تقدموا للحصول على الجنسية الروسية

وفي سياق متصل، أكدت المتحدثة باسم الداخلية الروسية إيرينا فولك اليوم، أن 83% من سكان جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون تقدموا بطلبات الحصول على الجنسية الروسية.

وقالت المتحدثة باسم الداخلية الروسية، وفقًا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "إنه تم إصدار بطاقات هوية لأكثر من 2.2 مليون مواطن من سكان مناطق روسيا الجديدة في الفترة من أكتوبر العام الماضي وحتى 30 سبتمبر الجاري، ومنذ عام 2019 حصل أكثر من 3 ملايين نسمة من سكان المناطق الجديدة على الجنسية الروسية".

وأضافت أن 150 مركزًا تابعة لدائرة الهجرة الروسية افتتحت في المناطق الجديدة لتلقي طلبات الجنسية ومنح الثبوتيات، لافتة إلى أن فرقًا متنقلة تابعة لإدارة الهجرة تقدم خدماتها لسكان المناطق الريفية وغير القادرين على مراجعة فروع الهجرة في المناطق الجديدة. 

txt

روسيا: كييف تخطط لشن هجوم للاستيلاء على محطة زابوريجيا

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية خسرت 700 جندي و25 مسيرة

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تكبيد القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي خسائر فادحة بلغت 700 جندي بين قتيل وجريح، وتدمير مستودعات للأسلحة وإسقاط 25 مسيرة أوكرانية.

وكشف البيان عن أنه في محور دونيتسك أحبطت القوات الروسية 7 هجمات شنتها قوات كييف، وكبدتها خسائر بلغت 430 عسكريًا على الأقل بين قتيل وجريح.

وتابع البيان أنه على محوري خيرسون ودونيتسك دمرت القوات المسلحة الروسية 3 مستودعات ذخيرة تابعة للجيش الأوكراني.

وأوضح البيان في اتجاه جنوب دونيتسك: تمكنت القوات الروسية من القضاء على أكثر من 120 جنديًا أوكرانيًا، وفي محور خيرسون تكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الرواح والمعدات حيث تم القضاء على 40 جنديًا.

المتحدثة باسم الداخلية الروسية رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف العملية العسكرية وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية

مواد متعلقة

انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 10 سنوات

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

مصطفى بكرى: «المعزول» ادّعى أن متظاهرى 30 يونيو ١٢٠ ألفًا فقط وحين عرض «السيسى» الفيديوهات عليه زعم أنها مفبركة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

«الدستور» فى زيارة لـ«رهبان الصحراء».. منفى اختيارى لأجل «الرب» ونجدة الضائعين (معايشة)

لغة الأرقام والمؤشرات.. انجازات قطاع البترول والثروة المعدنية في 9 سنوات

الأكثر قراءة

"كلام الرئيس وصل لقلوبنا".. توافد المواطنين على مقرات الشهر العقارى ببورسعيد

محمد صلاح يتحدث عن كواليس تجديد عقده مع ليفربول.. ووكيله يكشف قيمة الأرباح

ثبات أسعار السكر والزيت.. التموين تبدأ صرف «تموين أكتوبر» غدًا

السيسى: الدولة ستدفع 45 تريليون جنيه فى المعاشات خلال 50 عامًا بسبب خطأ

الرئيس السيسى للمصريين: اصمدوا.. وحولوا الظروف القاسية إلى منحة

الرئيس السيسى: إيرادات قناة السويس تصل إلى 10.5 مليار دولار بنهاية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة