الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يستقبل أمين مجلس الأمن الروسى: ندعم جميع مساعى تسوية الأزمة الأوكرانية سياسيًا

الرئيس السيسي يستقبل
الرئيس السيسي يستقبل أمين مجلس الأمن الروسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسي، وذلك بحضور كل من سامح شكري، وزير الخارجية، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، وفايزة أبو النجا، مستشارة رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، وعدد من كبار المسئولين الروس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن أمين مجلس الأمن الروسي نقل تحيات وتقدير الرئيس فلاديمير بوتين للرئيس السيسي، مؤكدًا الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين. 

ونقل الرئيس السيسي خالص تحياته للرئيس بوتين، مثمناً مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين، وزيادة التبادل التجاري، بالإضافة إلى المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء، والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس.

آخر تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية

وأضاف المتحدث الرسمي أن باتروشيف أطلع الرئيس السيسي على آخر تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار على المستوى الدولي، حيث أكد الرئيس السيسي موقف مصر بأهمية تغليب الحلول الدبلوماسية للأزمة، ودعم كل المساعي الرامية لسرعة تسويتها سياسياً، بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين، ويُنهي كذلك التداعيات الاقتصادية السلبية، التي أحدثت ضررًا كبيرًا للدول ذات الاقتصادات الناشئة، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي العالمي الذي يتعرض لمخاطر جادة.

وقد تناول اللقاء كذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

سامح شكري عباس كامل مجلس الأمن الروسي الرئيس السيسي فلاديمير بوتين

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