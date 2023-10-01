زعيم روسي يرد على بريطانيا بشأن التعزيزات العسكرية لأوكرانيا

رد دميتري ميدفيديف، الزعيم الروسي السابق على التعليقات التي أدلى بها وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، اليوم بأن المملكة المتحدة تجري محادثات لنقل التدريب وإنتاج المعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

وقال ميدفيديف، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على تطبيق تيليجرام: "إن عدد البلهاء البارزين في دول الناتو آخذ في الازدياد"، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال إن نقل الدورات التدريبية البريطانية للجنود الأوكرانيين إلى أراضي أوكرانيا نفسها "سيحول مدربيكم إلى أهداف مشروعة لقواتنا المسلحة".

وتابع "يعلمون جيدًا أنهم سوف يتم تدميرهم بلا رحمة. ولم يعودوا كمرتزقة، بل كمتخصصين بريطانيين في حلف شمال الأطلسي”.

ميدفيديف يهاجم الدفاع الألمانية

في نفس المنشور على Telegram، انتقد ميدفيديف “رئيسة لجنة الدفاع الألمانية التي تحمل لقبًا غير واضح – ماري أغنيس ستراك زيمرمان – التي قالت أمس إنها تعتقد أن أوكرانيا لها الحق في استخدام صواريخ طويلة المدى لمهاجمة أهداف على أراضيها”. أراضي الاتحاد الروسي.

وقال ميدفيديف:"يقولون إن هذا يتوافق مع القانون الدولي، حسنًا في هذه الحالة، ستكون الهجمات على المصانع الألمانية التي تُصنع فيها هذه الصواريخ متوافقة تمامًا مع القانون الدولي"، وواصل: "هؤلاء البلهاء يدفعوننا بقوة نحو حرب عالمية ثالثة".