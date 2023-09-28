بعد زيارة شابس لـ"كييف".. الدفاع البريطانية تؤكد على موقف المملكة الداعم لأوكرانيا

أصدرت وزارة الدفاع البريطانية بيانًا صحفيًا عقب زيارة وزير الدفاع جرانت شابس إلى كييف، اليوم الخميس، مؤكدة على موقف المملكة الداعم والمساند للقضية الأوكرانية.

وأشار البيان، إلى أن المملكة تواصل مسيرة دعمها لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية التي شنها الرئيس الروسي في كلا من شبه جزيرة القرم قبل ما يقرب من 10 سنوات ماضية، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

المساعدات البريطانية إلى أوكرانيا

وأضاف وزير الدفاع البريطاني في البيان:" لقد قمنا بتدريب عشرات الآلاف من الجنود الأوكرانيين، وسلمنا مئات الآلاف من طلقات الذخيرة، وقدمنا ​​ملايين الجنيهات الاسترلينية من المساعدات الاقتصادية والإنسانية لمساعدة مواطني أوكرانيا على استعادة وإعادة بناء ما سلبهم منه غزو بوتن الهمجي".

تابع شابس في بيان:" وبعد أن سمعت تجارب العديد من الأوكرانيين المتأثرين بهذه الحرب، بما في ذلك عائلة استضفتها في منزلي لمدة عام، فأنا ملتزم بالحفاظ على الدعم العسكري الذي تقدمه المملكة المتحدة ــ وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء المتجمد".

وأفاد البيان بحضور الأدميرال توني راداكين، رئيس أركان الدفاع في المملكة المتحدة، لزيارة وزير الدفاع البريطاني الأولى إلى كييف، واصفًا الزيارة بأنها ممتازة.

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وقال راداكين:" ناقشنا الالتزامات الجديدة بالمساعدات العسكرية التي تم التعهد بها في رامشتاين الأسبوع الماضي، والتي ستساعد في بناء قوة أوكرانيا وقدرتها على الصمود خلال فصل الشتاء وما بعده".

تابع:" وتشكل الضربات الأخيرة على أسطول البحر الأسود مثالًا آخر على كيفية احتفاظ أوكرانيا بالمبادرة. لقد فقد بوتين السيطرة على الحرب التي بدأها، وتضاءلت روسيا نتيجة لذلك".

وأردف الادميرال البريطاني:" وكانت هذه الزيارة، إلى جانب الزيارات التي قمت بها خلال الصيف، سببًا في تعزيز اقتناعي بأن أوكرانيا سوف تكون لها الغلبة. وستبقى المملكة المتحدة معهم في كل خطوة على الطريق".

من جانبه، وصف وزير الدفاع الأوكراني المعين مؤخرًا، رستم عمروف، زيارة نظيره البريطاني جرانت شابس إلى كييف بأنها زيارة "مهمة".