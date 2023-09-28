الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد زيارة شابس لـ"كييف".. الدفاع البريطانية تؤكد على موقف المملكة الداعم لأوكرانيا

وزير الدفاع البريطاني
وزير الدفاع البريطاني في أوكرانيا

أصدرت وزارة الدفاع البريطانية بيانًا صحفيًا عقب زيارة وزير الدفاع جرانت شابس إلى كييف، اليوم الخميس، مؤكدة على موقف المملكة الداعم والمساند للقضية الأوكرانية.

وأشار البيان، إلى أن المملكة تواصل مسيرة دعمها لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية التي شنها الرئيس الروسي في كلا من شبه جزيرة القرم قبل ما يقرب من 10 سنوات ماضية، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

txt

وزير الدفاع البريطانى يلتقى "زيلينسكى" لمناقشة المساعدات العسكرية لأوكرانيا

المساعدات البريطانية إلى أوكرانيا 

وأضاف وزير الدفاع البريطاني في البيان:" لقد قمنا بتدريب عشرات الآلاف من الجنود الأوكرانيين، وسلمنا مئات الآلاف من طلقات الذخيرة، وقدمنا ​​ملايين الجنيهات الاسترلينية من المساعدات الاقتصادية والإنسانية لمساعدة مواطني أوكرانيا على استعادة وإعادة بناء ما سلبهم منه غزو بوتن الهمجي".

تابع شابس في بيان:" وبعد أن سمعت تجارب العديد من الأوكرانيين المتأثرين بهذه الحرب، بما في ذلك عائلة استضفتها في منزلي لمدة عام، فأنا ملتزم بالحفاظ على الدعم العسكري الذي تقدمه المملكة المتحدة ــ وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء المتجمد".

وأفاد البيان بحضور الأدميرال توني راداكين، رئيس أركان الدفاع في المملكة المتحدة، لزيارة وزير الدفاع البريطاني الأولى إلى كييف، واصفًا الزيارة بأنها ممتازة.

txt

"معلوف": بريطانيا تتهم روسيا بتقديم رشاوى للدول للتصويت لها بـ حقوق الإنسان

تفاصيل لقاء زيلينسكي ووزير الدفاع البريطاني 

وقال راداكين:"  ناقشنا الالتزامات الجديدة بالمساعدات العسكرية التي تم التعهد بها في رامشتاين الأسبوع الماضي، والتي ستساعد في بناء قوة أوكرانيا وقدرتها على الصمود خلال فصل الشتاء وما بعده".

تابع:" وتشكل الضربات الأخيرة على أسطول البحر الأسود مثالًا آخر على كيفية احتفاظ أوكرانيا بالمبادرة. لقد فقد بوتين السيطرة على الحرب التي بدأها، وتضاءلت روسيا نتيجة لذلك".

وأردف الادميرال البريطاني:" وكانت هذه الزيارة، إلى جانب الزيارات التي قمت بها خلال الصيف، سببًا في تعزيز اقتناعي بأن أوكرانيا سوف تكون لها الغلبة. وستبقى المملكة المتحدة معهم في كل خطوة على الطريق".

من جانبه، وصف وزير الدفاع الأوكراني المعين مؤخرًا، رستم عمروف، زيارة نظيره البريطاني جرانت شابس إلى كييف بأنها زيارة "مهمة". 

بريطانيا وزارة الدفاع ​أوكرانيا روسيا أخبار الحرب الروسية الأوكرانية

الأكثر قراءة

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس نظام العام المنتهى

وفاة الفنانة نجاح سلام.. صاحبة أغنية "يا أغلى اسم فى الوجود يا مصر"

أهالى بنها يشكرون الرئيس السيسى على التطوير وإنشاء ممشى أهل مصر

موعد صرف أرباح شركات قطاع البترول للعام المالي 2023

تشييع جثمان نجاح سلام من مسجد الخاشقجى ببيروت.. غدًا

حازم عمر يستقيل من مجلس الشيوخ استعدادًا للترشح لانتخابات الرئاسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات