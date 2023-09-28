وزير الدفاع البريطانى يلتقى "زيلينسكى" لمناقشة المساعدات العسكرية لأوكرانيا

قال مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الرئيس استقبل وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، في كييف اليوم الخميس، حيث ناقش كل من "زيلينسكي" و"شابس" كيفية تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وتعد زيارة وزير الدفاع البريطاني لكييف الأولى التي يقوم بها شابس منذ أن أصبح وزيرًا للدفاع الشهر الماضي، حسبما ذكرت "رويترز".

زيلينسكي يدعو لتوسيع مجال التعاون العسكري مع بريطانيا

وخلال اللقاء، قال زيلينسكي: "بالنيابة عن الأمة بأكملها، أشكركم على كل ما تفعلونه من أجلنا. نحن ممتنون لمساعدتكم– العسكرية والمالية والإنسانية، كما نقدر بشدة أنه يمكننا الاعتماد عليكم".

كما تطرق زيلينسكي، خلال حديثه، إلى التعاون في قطاع الدفاع بين كييف ولندن، مؤكدًا أن هذا التعاون سمح لأوكرانيا بتوسيع قدراتها بشكل كبير في ساحة المعركة بأسلحة بعيدة المدى.

وزودت بريطانيا هذا العام صواريخ كروز ستورم شادو، التي سمحت لأوكرانيا بتنفيذ ضربات بعيدة المدى على أهداف في الأراضي التي تحتلها روسيا.

ولم يتم الإعلان عن الزيارة مسبقًا، ولم يكن من الواضح على وجه التحديد متى التقى شابس بزيلينسكي. وكان شابس قد زار أوكرانيا من قبل خلال الحرب، ولكن بصفته السابقة وزيرًا للطاقة.

على صعيد آخر، أطلق الجيش الروسي ليلًا 44 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" فوق أوكرانيا، أسقطت قوات الدفاع الجوي 34 منها، وتعرضت أوديسا للهجوم على وجه الخصوص.

كما تم إطلاق الطائرات المسيرة في منطقة كيروفوهراد، وبحسب رئيس المنطقة، لم تقع أضرار في البنية التحتية المدنية، ولم تقع إصابات.

وقال رئيس بلدية ميكولايف إن الجيش الروسي شن هجومًا صاروخيًا في المساء على منشأة للبنية التحتية في ميكولايف، دون وقوع إصابات، بحسب بيان هيئة الإذاعة الحكومية الأوكرانية.

ونتيجة للهجوم الليلي على خيرسون، قُتل رجل وأصيب آخر. وخلال الـ24 ساعة الماضية، قُتل شخصان وأصيب آخر جراء قصف منطقة خيرسون. وفي منطقة دونيتسك، توفي شخص واحد وأصيب خمسة.