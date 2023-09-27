"معلوف": بريطانيا تتهم روسيا بتقديم رشاوى للدول للتصويت لها بـ حقوق الإنسان

قال السفير مسعود معلوف، خبير في الشئون الأمريكية، إن خروج روسيا من مجلس حقوق الإنسان كان بسبب الحرب الأوكرانية والتي كان يعتقد الجميع أنها ستنتهي بوقت قريب، وروسيا كانت تراها عملية عسكرية ولكنها استمرت طيلة هذه المدة ولم تحقق انتصارًا.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية مارينا المصري، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أسباب وقف عضوية روسيا بالمجلس ما زالت موجودة وستركز عليها الولايات المتحدة وستؤكد على الانتهاكات التي ارتكبتها روسيا.

وتابع، أنه توجد لجنة تحدثت عن الانتهاكات التي قامت بها روسيا، أي أن الولايات المتحدة والدول الغربية ما زالت على موقفها من عدم السماح بعودة روسيا، ولكن ليس معنى ذلك أنها ستنجح، مشيرًا إلى أن بريطانيا تتهم روسيا بتقديم رشاوى للدول للتصويت لها ومنها دول إفريقية بمدها بالقمح.

3 دول مرشحة للمقعد بمجلس حقوق الإنسان

وأوضح أن هناك 3 دول مرشحة للمقعد بمجلس حقوق الإنسان وهي: ألبانيا وبلغاريا وروسيا واحتمال قوي أن تعود روسيا لمجلس حقوق الإنسان والذي ينعقد يوم 20 أكتوبر المقبل.