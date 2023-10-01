الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حليف بوتين: روسيا سوف تغزو المزيد من أراضى أوكرانيا

ديمتري ميدفيديف
ديمتري ميدفيديف

تعهد ديمتري ميدفيديف، حليف بوتين الرئيسي، بأن روسيا سوف تغزو المزيد من أراضي أوكرانيا بينما احتفلت موسكو، بالذكرى السنوية لضمها غير القانوني لأربعة أراضٍ أوكرانية.

 

أعلن الرئيس الروسي السابق أن النصر سيكون قريبًا لروسيا، حيث تواصل البلاد عمليتها العسكرية الخاصة للقضاء تمامًا على نظام كييف النازي.

 

وجاء بيانه بعد عام واحد من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوريزهيا وخيرسون الأوكرانية ضمتها موسكو بعد سلسلة من الانتخابات المحلية المثيرة للجدل.

 

وفي حين يدعي الكرملين أن هذه الاستفتاءات جرت بما يتفق تمامًا مع المعايير الدولية، فقد أدان الغرب الاستفتاءات بالكامل ولم يتم الاعتراف بها دوليًا.

 

وقال ميدفيديف اليوم إن العملية العسكرية الخاصة ستستمر حتى يتم تدمير نظام كييف النازي بالكامل وتحرير الأراضي الروسية الأصلية من العدو.

ديمتري ميدفيديف بوتين روسيا موسكو أوكرانيا

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