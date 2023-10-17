فؤاد السنيورة: قطاع غزة يواجه وضعًا إنسانيًا خطيرًا

علق فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني السابق، على بيان رئيس وزراء إسرائيل بأنها لن تتوقف عن العمليات في غزة حتى يتم تدمير "حماس"، قائلاً: "لا يجوز الاستسلام لوجهة النظر التي تعتمدها بعض الدول الغربية بأن التاريخ بدأ في السابع من أكتوبر".

غزة تواجه وضعًا إنسانيًا خطيرًا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن هناك مجموعة لا تنتهي من القرارات الدولية اتخذت لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن غزة تواجه وضعًا إنسانيًا خطيرًا بعد أن دفع الاحتلال الفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبها تمهيدًا لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكمل رئيس الوزراء اللبناني السابق، أنه ظهر للعالم بشكل واضح إنجاز كبير على الصعيد الدولي حدث في 7 أكتوبر وأصبح من المستحيل تصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى وجود اتصالات لبنانية مكثفة تدعو إلى ضبط النفس والسيطرة على الأوضاع في غزة.

يأتي ذلك في اليوم العاشر بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية نحو المستوطنات وتل أبيب، مما أدى إلى إعلان حكومة الاحتلال الحرب على قطاع غزة واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في القطاع.