الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية واستمرار حالة الطوارئ (صور)

أمطار على الإسكندرية
أمطار على الإسكندرية

شهدت مناطق متفرقة بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار متوسطة، صاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وساد طقس غائم على المدينة الساحلية.

وأشارت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في بيان لها اليوم، إلى أن الأمطار المتوسطة تساقطت في مناطق وسط وغرب والمنتزه، وذلك عقب توجه بعض السحب المنخفضة إلى شمال المحافظة، حيث من المتوقع استمرار الأمطار خلال الساعات المقبلة على العديد من المناطق.

استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى

وكان أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتعامل مع حالة الطقس الحالية، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وشدد المحافظ على جميع المسئولين التنفيذيين ورؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية.

ونوه الشريف بأن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

مشروعات إدارة مياه الأمطار 

كما تابع محافظ الإسكندرية، أمس، أعمال مشروع الخطة المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمنطقة سموحة، والتي تعمل على وضع حلول جذرية من شأنها أن تسهم بشكل كبير في الحد من الآثار الناجمة عن الزيادة الكبيرة في كميات مياه الأمطار على محافظة الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تداعيات التغيرات المناخية.

كما أوضح اللواء محمود نافع أنه تنفيذًا لتكليفات محافظ الإسكندرية تم رفع درجات الاستعداد وانتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، وخاصة بالأماكن الساخنة بالمحافظة، بالإضافة إلى متابعة تفريغ بيارات محطات الرفع ومناسيب المصارف على مدار الساعة.

وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة، لمتابعة حالة الطقس، ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الشركة قبل بدء حالة الطقس السيئ بـ48 ساعة.

امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
محافظة الاسكندرية سقوط امطار متوسطة المدينة الساحلية شركة الصرف الصحي رفع درجة الاستعداد

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