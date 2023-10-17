دورى المحترفين.. القناة يستضيف دكرنس ومواجهة قوية بين طنطا والسكة الحديد

تتواصل اليوم الثلاثاء مواجهات الأسبوع الرابع لمسابقة دوري المحترفين، حيث يلتقي القناة مع دكرنس بملعب القناة ويستضيف طنطا فريق السكة الحديد السكة الحديد في الرابعة عصرا.

القناة يواجه دكرنس في مباراة المعنويات المرتفعة

في ملعب القناة بالإسماعيلية يحل دكرنس الرابع عشر برصيد أربع نقاط، بقيادة أيمن الجمل ضيفا على فريق القناة الحادي عشر برصيد أربع نقاط بقيادة سامر عبد المنعم.

ويخوض الفريقان المباراة بمعنويات منهما بعد أن حقق كل منهما فوزه الأول في الجولة الثالثة حيث فاز القناة على النجوم وفاز دكرنس على أسوان ويسعى كل فريق للفوز والوصول للنقطة السابعة والاقتراب من صراع الصدارة.

يدير المباراة إسلام القماش ويساعده عبد العزيو محسن ويارا عاطف ومعهم شاهندا المغربي حكما رابعا.

مواجهة قوية بين طنطا والسكة الحديد

وفي ملعب طنطا ستكون مواجهة قوية بين فريق طنطا الثالث عشر برصيد أربع نقاط بقيادة عمرو أنور والسكة الحديد السابع برصيد خمس نقاط بقيادة أمير عزمي مجاهد.

المباراة تمثل أهمية كبيرة للفريقين خاصة أن نتائجهما في الأسابيع الثلاثة الأولى لم تكن على مستوى الطموحات خاصة أنهما من الفرق المرشحة للمنافسة بقوة على الصعود للدوري الممتاز صحيح أن السكة الحديد لم يتعرض للهزيمة لكنه لم يحقق سوى فوزا واحدا وتعادل مرتين.

عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة، وهم: أحمد ربيع الشيخ وأحمد شوقي وأحمد حسني ومحمد حسام الشرخة وأسامة النجار ومحمد مصطفى وفارس طارق ومحمد سمير وأحمد الشامى وساهر عبدالمنعم وحسام غالي وحسون محمد وعبد الرحمن الدح ومحمد شيكا وكريم أسامة وأحمد السيد وشريف مجدي وشهاب فتحي ومحمد عاطف ونانا أنطوي.

يدير المباراة أسامة إسماعيل ويساعده محمود دين ومنصور حسن ومعهم إسلام أبوشنب حكما رابعا.