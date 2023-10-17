الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بينهم صحفى.. استشهاد عدد من الفلسطينيين فى قصف إسرائيلى لقطاع غزة

قصف إسرائيلي لقطاع
قصف إسرائيلي لقطاع غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم صحفي، وأصيب آخرون، الليلة، في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية ومنزلًا بمدينة غزة.

وأفادت مصادر بالقطاع، بأن طائرات الاحتلال قصفت شقة سكنية في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد الصحفي عبد الهادي حبيب وحماته، وإصابة عدد من أفراد أسرته بجروح ما بين حرجة ومتوسطة. 

وأضافت المصادر، أن 8 مواطنين استشهدوا، في قصف طائرات الاحتلال لمنزل دون سابق إنذار، في حي الرمال، غرب مدينة غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي، بقصف عنيف من الطيران الحربي، والبوارج والزوارق الحربية، ومدفعية الاحتلال التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعًا مئات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير في الممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية، ومحو مربعات سكنية بأكملها.  

الفلسطينيين صحفي قصف إسرائيلي غزة مدينة غزة حي الزيتون

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