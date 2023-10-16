"المجتمعات العمرانية" توافق على تسليم 31 قطعة أرض للعاملين بالخارج

قال أحمد الشريف، رئيس جهاز مدينة العبور، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على تسليم 31 قطعة أرض المخصصة للعاملين بالخارج بالمرحلة الثامنة بمشروع بيت الوطن والتي تقع بمنطقتين منها بمنطقة "a" بالحي الثامن ومنطقة 5 بالحي الخامس.

أضاف رشاد أنه سيتم بدء تسليم أرقام قطع الأرضي بمشروع بيت الوطن من الأحد المقبل لتسليم 18 قطعة أرض بالمنطقة الـ5 بالحي الخامس، مؤكدًا أنه سيتم استكمال تسليم قطع الأراضي لمشروع بيت الوطن الاثنين الموافق 23 أكتوبر من أرقام قطع 76 إلى 88 بالمنطقة رقم "a" بالحي الثامن بالمدينة.

واستكمل رئيس الجهاز أنه تم تخصيص يومي 25 و26 أكتوبر 2023 للمواطنين العاملين بالخارج الذين تخلفوا عن الاستلام قطع الأراضي.

فى السياق، استكمل رئيس جهاز العبور طرح وتنفيذ أعمال صيانة وحراسة المسطحات الخضراء بمدخل الجولف وكذلك مدخل المدينة من طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي حتي نفق السابع ومنطقة العليا والنافورة أمون بمدينة العبور.

وأوضح أن العطا يقدم في مظروفين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس جهاز مدينة العبور في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

وتابع أن يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 140000 الف جنيهًا ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور أنه سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق كما تخضع هذه المناقصات لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذ ية.