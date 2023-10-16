الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"المجتمعات العمرانية" توافق على تسليم 31 قطعة أرض للعاملين بالخارج

المهندس أحمد رشاد
المهندس أحمد رشاد

قال أحمد الشريف، رئيس جهاز مدينة العبور، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على تسليم 31 قطعة أرض المخصصة للعاملين بالخارج بالمرحلة الثامنة بمشروع بيت الوطن والتي تقع بمنطقتين منها بمنطقة "a" بالحي الثامن ومنطقة 5 بالحي الخامس.

أضاف رشاد أنه سيتم بدء تسليم أرقام قطع الأرضي بمشروع بيت الوطن من الأحد المقبل لتسليم 18 قطعة أرض بالمنطقة الـ5 بالحي الخامس، مؤكدًا أنه سيتم استكمال تسليم قطع الأراضي لمشروع بيت الوطن الاثنين الموافق 23 أكتوبر من أرقام قطع 76 إلى 88 بالمنطقة رقم "a" بالحي الثامن بالمدينة.

واستكمل رئيس الجهاز أنه تم تخصيص يومي 25 و26 أكتوبر 2023 للمواطنين العاملين بالخارج الذين تخلفوا عن الاستلام قطع الأراضي. 

فى السياق، استكمل رئيس جهاز العبور طرح وتنفيذ أعمال صيانة وحراسة المسطحات الخضراء بمدخل الجولف وكذلك مدخل المدينة من طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي حتي نفق السابع ومنطقة العليا والنافورة أمون بمدينة العبور.

وأوضح أن العطا يقدم في مظروفين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس جهاز مدينة العبور في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

وتابع أن يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 140000 الف جنيهًا ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور أنه سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق كما تخضع  هذه المناقصات لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذ ية.

جهاز مدينة العبور مدينة العبور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية الجديدة بيت الوطن المهندس أحمد رشاد الشريف

مواد متعلقة

رئيس جهاز مدينة العبور: المستشفى العام تدخل الخدمة يونيو 2024

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

السيسى وبايدن يتوافقان بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات لغزة

صافرات الإنذار تدوى أثناء اجتماع بلينكن ومجلس الحرب الإسرائيلى

الاتحاد الأوروبى: سنفتح ممرًا إنسانيًا جويًا إلى غزة عبر مصر

عاجل.. الفصائل الفلسطينية تكشف عدد الأسرى الإسرائيليين لديها فى غزة

أين اختبأ بلينكن ونتنياهو عند انطلاق صفارات الإنذار أثناء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"