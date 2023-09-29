الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

تشغيل مركز شباب حى الكرامة فى "العبور الجديدة".. وإقبال على توفيق الأوضاع

اجتماع المهندس أحمد
اجتماع المهندس أحمد على

تابع المهندس أحمد على، رئيس  جهاز مدينة العبور الجديدة، أعمال اللجنة المشكلة من جهاز المدينة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لاستكمال إجراءات تسليم ونقل الأصول لمركز الشباب بحى الكرامة بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان بمساحة ١٨٠٠٠م تمهيدًا لتشغيله قريبًا، موجهًا بضرورة سرعة تشغيل المراكز الشبابية والملاعب لخدمة ساكنى المدينة، وذلك فى إطار توفير الخدمات الحيوية للمنتقلين للسكن بالمدن الجديدة.

وشملت أعمال اللجنة استعراض الأعمال المنفذة بمشروع مركز الشباب بحي الكرامة، للتأكد من تطبيق المواصفات الفنية لتلك الأعمال، حيث تم المرور على مكونات المركز ومناقشة القائمين على تنفيذ المشروع في بعض الملاحظات تمهيدًا للتشغيل.

وأضاف المهندس أحمد علي أن المشروع يتكون من (مبنى اجتماعى - حمام سباحة كبير - حمام سباحة للأطفال – 2 ملعب كرة قدم خماسى - ملعب تنس – أماكن انتظار سيارات داخل المركز – مبنى الإدارة.. وغير ذلك).

 قبول طلبات توفيق الأوضاع لمساحات الأراضي الخاصة

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وفي سياق متصل، أكد المهندس أحمد علي أن هناك إقبالًا كبيرًا من عملاء التقنين الذين تم قبول طلبات توفيق الأوضاع لمساحات الأراضي الخاصة بهم، وذلك لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع المعلن عنها من حيث مراجعة أصول المستندات لسداد المبالغ المطلوبة تحت حساب تغيير النشاط وتكلفة المرافق.

إجراءات تسليم ونقل الأصول لمركز الشباب بحى الكرامة بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان

وتوجه رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة بالشكر لجميع العملاء على ما أبدوه من تعاون كامل مع فريق عمل الجهاز، وأهاب رئيس جهاز مدينة العبور بعملاء التقنين بضرورة الالتزام بالحضور شخصيًا في اليوم المحدد لمن تصله رسالة نصية أو ينشر اسمه على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع "فيسبوك"، حرصًا على تسهيل وتيسير الإجراءات نظرًا للإقبال الكبير من عملاء التقنين.

العبور الجديدة جهاز مدينة العبور الجديدة مركز الشباب بحي الكرامة حمام سباحة كبير الشباب والرياضة بالقليوبية

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