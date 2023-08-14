الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس "العبور الجديدة": تنفيذ تغذية المجاورات المستهدفة بالمياه بمنطقة الأمل

المهندس أحمد علي
المهندس أحمد علي

أكد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، المهندس أحمد علي، أنه يتم حاليًا تنفيذ أعمال الحل العاجل لتغذية المجاورات المستهدفة كمرحلة أولى وعاجلة بمنطقة الأمل، تمهيدًا لتسليم قطع الأراضي التي تم توفيق أوضاعها بها قريبًا.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية للمهندس كمال بهجات والمهندس أحمد عمران مساعدى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، حيث تم التنبيه على سرعة الإنجاز في التنفيذ والالتزام بالمواصفات القياسية في تنفيذ الأعمال، كما وجها الشكر للقائمين على المشروع.
وفي سياق متصل، أكد المهندس أحمد على ضرورة الانتهاء من مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها بالمدينة، موضحًا أنه يجري استكمال باقي أعمال الأسفلت بمشروع خزان التكديس الأرضى بسعة 10 آلاف م3 لخدمة منطقة الـ2600 فدان، وكذلك الأحياء (13- 14- 15- 16) بالمدينة.
 

العمرانية الجديدة العبور الجديدة الجاري تنفيذها بالمدينة المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية

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