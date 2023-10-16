فصائل فلسطينية تعلن قصف عسقلان وسيدروت برشقات صاروخية جديدة

أعلنت فصائل فلسطينية، عن قصف عسقلان وسيدروت برشقات صاروخية جديدة، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

ويأتي هذا القصف بعد ساعات قليلة من إعلان فصائل المقاومة الفلسطينية، تل أبيب، وسمع دوي صفارات الإنذار في تل أبيب، اليوم الإثنين، مرتين، الأولى أثناء إلقاء بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، كلمة في الكنيست، مما أدى إلى إخلاء قاعة "الكنيست"، بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب، أما الثانية أثناء اجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع مجلس الحرب الإسرائيلي.

اقرأ أيضًا: