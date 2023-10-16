الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برباعية نظيفة.. مودرن فيوتشر يفوز على التعاون الليبي

مودرن فيوتشر
مودرن فيوتشر

فاز فريق نادي مودرن فيوتشر، على فريق التعاون الليبي، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الإثنين، ضمن استعدادات الفريق خلال فترة توقف الدوري.

أحرز أهداف مودرن فيوتشر احمد عاطف "هدفين"، خالد رضا، ومحمد فاروق.

وبدأ فريق مودرن فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من:

محمود جنش في حراسة المرمى.

خط الدفاع: باسم علي، خالد رضا ، علي الفيل، جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد ، محمد صادق ، كاجالي درامي ، عبد الكبير الوادي ، محمد نصير.

وفي الهجوم: مروان محسن.

وشارك خلال المباراة كلاً من محمد طارق ، احمد عاطف ، محمود رزق ، ناصر ماهر ، باباتوندي بيلو ، محمد فاروق ، ايمن الصفاقسي.

موعد مباراة مودرن فيوتشر ونظيره بيراميدز بالدوري نايل

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة فريق بيراميدز يوم 22 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري نايل.

موقف فيوتشر بجدول ترتيب دوري نايل

ويحتل فريق مودرن فيوتشر صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 9 نقاط حصيلة الفوز في أول ثلاثة مواجهات بالمسابقة المحلية أمام فاركو والداخلية وطلائع الجيش.

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