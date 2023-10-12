الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

أحمد عاطف يؤدى مناسك العمرة خلال فترة توقف دورى نايل (صورة)

مودرن فيوتشر
مودرن فيوتشر

استغل أحمد عاطف، جناح فريق  مودرن فيوتشر، فترة توقف مسابقة دوري نايل، بالسفر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.

وتشهد مسابقة دوري نايل حاليًا، فترة توقف دولي، بسبب ارتباط المنتخب الوطني الأول بمواجهتي زامبيا والجزائر في الأجندة الدولية الحالية.

ونشر أحمد عاطف، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمام الكعبة الشريفة، مصاحبة بتعليق: "كم كنت أشتاق لرؤية الكعبة".

وأضاف عاطف عبر حسابه:" زيارة بيت الله الحرام، كم كنت أتمنى أن ألبي نداء، وأن أرى الكعبة بعيني وأن أدعو الله أن يغفر لي ذنوبي".

واختتم قائلًا: "يارب اغفر لي وأصلح لي حالي، وأحسن ختامنا وتقبل خير أعمالنا، ربنا يكتبها لكل الناس يارب".

أحمد عاطف بمناسك العمرة 

ومن المقرر أن يعود فريق مودرن فيوتشر، مساء اليوم الخميس، لاستئناف مرانه مجددًا، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بقرار من البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني، عقب الفوز على طلائع الجيش في الجولة الماضية، بهدفين نظيفين.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات مودرن فيوتشر، لمواجهة بيراميدز، في مسابقة دوري نايل.

موعد مباراة مودرن فيوتشر أمام بيراميدز بدوري نايل (موسم 2023/2024)

ومن المقرر أن يواجه فريق مودرن فيوتشر نظيره بيراميدز، مساء يوم 22 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري نايل.

ويتربع مودرن فيوتشر على قمة ترتيب الدوري برصيد ٩ نقاط، عقب تحقيق الفريق العلامة الكاملة في المواجهات الثلاث الأولى بالفوز على كل من فاركو والداخلية وطلائع الجيش.

ويقود فريق مودرن فيوتشر فنيًا، المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، الذي تولي المسئولية مطلع الموسم الحالي، خلفًا لعلي ماهر المدير الفني الحالي للمصري البورسعيدي.

وتجدر الإشارة إلى أن قرعة دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، التي أجريت في وقت سابق، قد أسفرت عن وقوع مودرن فيوتشر في المجموعة الأولى بجوار اتحاد العاصمة الجزائري وسوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي، والهلال بنغازي الليبي.

أحمد عاطف فريق مودرن فيوتشر مناسك العمرة أحمد عاطف يؤدي مناسك العمرة فريق فيوتشر السعودية

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