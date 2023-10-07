مودرن فيوتشر يهزم الطلائع ويتصدر الدورى بالعلامة الكاملة

حقق فريق مودرن فيوتشر الفوز الثالث له على التوالي ببطولة الدوري، وذلك عقب الانتصار على طلائع الجيش في الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وفاز فريق مودرن فيوتشر على طلائع الجيش بهدفين نظيفين على ملعب جهاز الرياضة العسكري من بطولة الدوري.

سجل هدفي فريق مودرن فيوتشر مروان محسن وعمر كمال عبد الواحد في المباراة التي أقيمت اليوم.

ورفع فريق مودرن فيوتشر رصيده عند 9 نقاط في صدارة جدول الدوري محققًا الفريق العلامة الكاملة حتى الآن في حين توقف رصيد طلائع الجيش عند 4 نقاط في المركز الثامن.

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أحداث المباراة

فريق طلائع الجيش كاد أن يتقدم في الدقيقة الرابعة بعد تسديدة من كريم طارق ارتدت من القائم.

ونجح عمر كمال عبد الواحد من تسجيل هدف التقدم لصالح مودرن فيوتشر قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة فقط بتسديدة صاروخية بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء.

وبعد مرور 3 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الطلائع.

ونفذ كريم طارق ركلة الجزاء، لكن تصدى لها محمود عبد الرحيم جنش بنجاح.

في الدقيقة 57، كرة عرضية من عمر كمال من جهة اليسار قابلها محمود رزق برأسية من منتصف منطقة الجزاء أبعدها الحارس عمر رضوان بشكل رائع من أعلى منتصف مرماه.

وأضاف مودرن فيوتشر الهدف الثاني عن طريق مروان محسن في الدقيقة الـ86 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

وجاء الهدف بعد تمريرة من عبد الكبير الوادي وصلت إلى مروان محسن المتمركز على حدود منطقة الجزاء فتسلم الأخير الكرة ثم سدد كرة قوية بباطن القدم اليمنى سكنت أقصى يسار المرمى.