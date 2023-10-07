تشكيل طلائع الجيش ومودرن فيوتشر فى الدورى المصرى الممتاز

أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش وريكاردو فورمسينيو، المدير الفني لفريق فيوتشر، التشكيل الذي سيخوض به كل فريق مباراة اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويستضيف ستاد جهاز الرياضة العسكري مباراة طلائع الجيش وفيوتشر التي ستقام في السابعة مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

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بول جوليوس يقود هجوم الطلائع

جاء تشكيل فريق طلائع الجيش الذي أعلن عنه عبد الحميد بسيوني على النحو الآتي:

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: أحمد متعب- محمد فتح الله- خالد سطوحي- أحمد عبد الرحمن.

خط الوسط: فريد شوقي- عبد الرحمن أسامة- علي حمدي.

خط الهجوم: كريم طارق- بول جوليوس- يسري وحيد.

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة الطلائع

أما تشكيل فريق مودرن فيوتشر الذي أعلن عنه البرتغالي ريكاردو فورمسينيو، المدير الفني للفريق فقد جاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع: باسم علي- محمود رزق- خالد رضا- عمر كمال.

خط الوسط: غنام محمد- باباتوندي بيلو- ناصر ماهر

خط الهجوم: كيجالي درامي- أحمد عاطف- عبد الكبير الوادي.

ويسعى فريق فيوتشر لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي والانفراد بصدارة ترتيب الدوري بعد أن فاز على فاركو والداخلية في أول جولتين عقب انطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023/ 2024.

أما طلائع الجيش فقد حقق الفوز على البنك الأهلي في الجولة الأولى قبل أن يتعادل مع إنبي بدون أهداف في الجولة الماضية.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث مؤقتا بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط ويأتي طلائع الجيش في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط.