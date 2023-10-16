الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة المنيا تطلق حملة للتبرع بالدم لضحايا غزة تحت شعار "دمك هو دمي"

جانب من حملة التبرع
جانب من حملة التبرع بالدم

أطلقت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة المنيا برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، حملة للتبرع بالدم للأشقاء في فلسطين، تحت شعار "دمك هو دمي" لدعم الجرحى والمصابين الفلسطينيين أثر أعمال العنف الإسرائيلي الذي تعرض له قطاع عزة.  

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وشهدت سيارات نقل الدم التابعة للحملة التي قامت بتنظيمها أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم بالمنيا، والإدارة العامة لرعاية الطلاب؛ إقبالًا كثيفًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، حيث حدد المنظمين للحملة نقاط للتبرع أمام مبني رئاسة الجامعة، وأمام مجمع كليات التربية للطفولة المبكرة والحقوق والتربية النوعية.  

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وأكد رئيس الجامعة أن مشهد اليوم يؤكد تجديد التزامنا تجاه الشعب الفلسطيني في سعيه للحصول على حقوقه المشروعة، وتضامن الشعب المصري بجميع فئاته مع الشعب الفلسطيني الشقيق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم يد العون والدعم النفسي لأشقائنا، والمساهمة في تخفيف حدة العنف التي راح ضحيته آلاف الضحايا والمصابين، وانطلاقًا من دور الجامعة وواجبها المجتمعي كمؤسسة علمية وثقافية تدعو إلى الاستقرار والسلام.

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يذكر أن محافظة المنيا تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا كانت قد شاركت  فى الحملة الشعبية التي أطلقها التحالف الوطني من أجل التبرع بالدم للأشقاء في فلسطين بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وذلك ضمن حملة شعبية موسعة  انطلقت أمام مبنى ديوان عام المحافظة عقب صلاة الجمعة، تحت شعار "كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين"، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

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جامعة المنيا حملة للتبرع بالدم صحايا غزة تحت شعار دمك هو دمي الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

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