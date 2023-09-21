الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال كثيف من أهالى قرية صندفا على قافلة جامعة المنيا

قافلة جامعة المنيا
قافلة جامعة المنيا المتكاملة لقرية صندفا بمركز بني مزار

شهدت قافلة جامعة المنيا التنموية المتكاملة التي أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، لخدمة أهالي قرية "صندفا" التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، إقبالًا كثيفًا من أهالي القرية والتي تأتي في ضوء مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة“؛ لتطوير قرى الريف المصري ودعم القرى الأكثر احتياجًا، حيث توافد مئات الأهالي للاستفادة من الخدمات الطبية والتوعوية التي تقدمها القافلة في هذه القرية.  

وأكد الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، حرص الجامعة على المشاركة في فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنظيم  القوافل التنموية الشاملة للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا بهدف تقديم الخدمات الصحية والمجتمعية في إطار تفعيل دور الجامعة الخدمي والتنموي تجاه المجتمع والبيئة المحيطة، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بإرسال فريق متخصص ومتكامل من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والطلاب؛ لتنفيذ خدمات وأهداف القافلة في هذه القرى. 

نتائج القافلة في قرية صندفا

واستعرض رئيس جامعة المنيا، تقريرًا عما حققته القافلة خلال زيارتها لقرية "صندفا"، والتي أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على٥٩٠ مواطنًا من أهالي القرية في تخصصات: "الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، الرمد، المسالك البولية، الجلدية، النساء والتوليد، العظام، القلب والصدر، الجراحة والروماتيزم، التأهيل، الأسنان" وذلك من خلال فريق طبي متكامل، إلى جانب صرف الأدوية بالمجان للحالات المستحقة من خلال فريق من كلية الصيدلة.

وفي المجال التوعوي، عقدت كلية التمريض عددًا من الندوات التوعوية لأهالي القرية عن "كيفية التعامل مع الحوادث البسيطة، وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، والاعتناء بالأطفال الرضع، وكيفية القيام بالفحص الذاتي للثدي"، بالإضافة إلى التوعية بأهداف الحملة التي أطلقتها جامعة المنيا لمكافحة إلقاء المخلفات في المجاري المائية في ظل تنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع، وذلك من خلال عقد الندوات وتوزيع وتعليق المنشورات التوعوية في أنحاء القرى. 

كما شارك فريق طلابي من كلية التربية الرياضية في تنظيم العمل داخل نطاق منطقة تنفيذ القافلة بالقرية؛ لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لأهالي القرية من خدمات القافلة.

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جامعة قافلة تنموية قرية صندفا مركز بني مزار بالمنيا الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

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