الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تقرير حكومى: عقود الزواج تتراجع لـ62.4 ألف فى مصر خلال شهر

عقد زواج
عقد زواج

سجّلت معدلات الزواج والطلاق بين المصريين تراجعًا جديدًا خلال النصف الأول من العام 2023 فى ضوء البيانات التقديرية للنشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق التى يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

انخفاض عقود الزواج 

وتشير البيانات الأولية إلى انخفاض أعداد عقود الزواج بين المصريين خلال يونيو الماضى إلى 62.4 ألف عقد زواج، مقارنة بنحو 80.9 ألف عقد زواج خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض بلغت 22.9%.

الإحصاء: 183 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال 7 أشهر

كان عدد حالات الزواج في مصر قد وصل إلى 929.4 ألف حالة زواج بنهاية 2022، مقابل 880 ألف حالة زواج عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.6%.

وبلغ متوسط عدد حالات الزواج في الشهر 77.5 ألف حالة عام 2022، وفي اليوم 2546 حالة، وفي الساعة 106 حالات وفي الدقيقة 1.8 حالة، وحالة زواج كل 34 ثانية.

 

المحافظات الأعلى زواجًا

تصدرت القاهرة أعلى محافظات الجمهورية من حيث عدد حالات الزواج بنحو 150.3 ألف حالة، تليها الشرقية 61 ألف حالة، البحيرة 58.9 ألف حالة، الدقهلية 57.1 ألف حالة، المنيا 56.6 ألف حالة، وسوهاج 52 ألف حالة.

txt

الإحصاء: إنتاج مصر من الحبوب يقفز لـ23.4 مليون طن خلال عام

تراجع شهادات الطلاق

كما أظهرت البيانات تراجعًا مماثلًا فى عدد شهادات الطلاق، حيث سجلت نحو 18.7 ألف شهادة طلاق خلال يونيو 2023، مقابل 22 ألف شهادة طلاق خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض بلغت 15%.

وبلغ عدد حالات الطلاق لعام 2022 نحو 269834 حالة مقابل 254777 حالة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 5.9%، وبلغ إجمالي عدد حالات الطلاق في الحضر 156278 حالة، فيما بلغ عدد حالات الطلاق في الريف 113556 حالة عام 2022.

جهاز الإحصاء الاحصاء حالات الزواج إشهادات الطلاق الطلاق

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

"القاهرة الإخبارية": تلبية واسعة لدعوة الرئيس السيسى للمؤتمر الدولى حول القضية الفلسطينية

الإحصاء: 183 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال 7 أشهر

القاهرة الإخبارية ترصد لحظة القصف الإسرائيلى لمعبر رفح داخل غزة (فيديو)

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب