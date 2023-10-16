تقرير حكومى: عقود الزواج تتراجع لـ62.4 ألف فى مصر خلال شهر

سجّلت معدلات الزواج والطلاق بين المصريين تراجعًا جديدًا خلال النصف الأول من العام 2023 فى ضوء البيانات التقديرية للنشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق التى يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

انخفاض عقود الزواج

وتشير البيانات الأولية إلى انخفاض أعداد عقود الزواج بين المصريين خلال يونيو الماضى إلى 62.4 ألف عقد زواج، مقارنة بنحو 80.9 ألف عقد زواج خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض بلغت 22.9%.

كان عدد حالات الزواج في مصر قد وصل إلى 929.4 ألف حالة زواج بنهاية 2022، مقابل 880 ألف حالة زواج عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.6%.

وبلغ متوسط عدد حالات الزواج في الشهر 77.5 ألف حالة عام 2022، وفي اليوم 2546 حالة، وفي الساعة 106 حالات وفي الدقيقة 1.8 حالة، وحالة زواج كل 34 ثانية.

المحافظات الأعلى زواجًا

تصدرت القاهرة أعلى محافظات الجمهورية من حيث عدد حالات الزواج بنحو 150.3 ألف حالة، تليها الشرقية 61 ألف حالة، البحيرة 58.9 ألف حالة، الدقهلية 57.1 ألف حالة، المنيا 56.6 ألف حالة، وسوهاج 52 ألف حالة.

تراجع شهادات الطلاق

كما أظهرت البيانات تراجعًا مماثلًا فى عدد شهادات الطلاق، حيث سجلت نحو 18.7 ألف شهادة طلاق خلال يونيو 2023، مقابل 22 ألف شهادة طلاق خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض بلغت 15%.

وبلغ عدد حالات الطلاق لعام 2022 نحو 269834 حالة مقابل 254777 حالة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 5.9%، وبلغ إجمالي عدد حالات الطلاق في الحضر 156278 حالة، فيما بلغ عدد حالات الطلاق في الريف 113556 حالة عام 2022.