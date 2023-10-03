40 % أقل من 30 سنة.. "الإحصاء": 929.4 ألف عقد زواج للمصريين خلال 2022

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عدد عقود الزواج إلى 929428 عقدًا في عام 2022، مقابل 880041 عقدًا عـام 2021 بنسبة زيادة قدرها 5.6٪، بينما بلغ عدد حالات الطلاق 269834 حالة عام 2022، مقابل 254777 حالة عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 5.9٪.



عقود الزواج طبقًا للحضر والريف

بلغ عدد عقود الزواج في الحضر 384468عقدًا عام 2022 تمثل 41.4٪ من جملة العقود مقابل 359806 عقدًا عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 6.9٪، فيما بلغ عدد عقود الزواج في الريف 544960عقدًا عام 2022 تمثل 58.6٪ من جملة العقود مقابل 520235 عقدًا عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 4.8٪.

وطبقًا لفئات السن بالنسبة للأزواج، سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 374631 عقدًا تمثل 40.3٪ من جملة العقود، بينما كانت أقـل نسبة زواج في الفئــة العمـرية (70 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 4927 عقـــدًا تمثل 0.5٪ من جملة العقود وقد بلغ متوسط سن الزوج 30.7 سنة عام 2022.

وبالنسبة للزوجات، سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (من 20 إلى أقل من 25 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 349276 عقدا تمثل 37.6٪ من جملة العقود، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 1091عقدًا تمثل 0.1 ٪ من جملة العقود وقد بلغ متوسط سن الزوجة 24.8 سنة عام 2022.

عقود الزواج طبقًا للحالة التعليمية



سجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلين على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد العقود بها 348376 عقدًا بنسبة 37.5٪، بينما كانت أقل نسبة زواج في الحاصلين على درجة جامعية عليا، حيث بلغ عدد العقود بها 837 عقدًا بنسبة 0.1٪ من جملة العقود.

وبالنسبة للزوجات، سجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلات علي شهادة متوسطة حيث بلغ عدد العقود بها 277652 عقدًا بنسبة 29.9٪، بينما كانت أقل نسبة زواج بين الحاصلات على درجة جامعية عليا، حيث بلغ عدد العقود بها 621 عقدًا بنسبة 0.1٪ من جملة العقود.

وتشير الإحصائية إلى أن معدل الزواج على مستوى الجمهورية بلغ 9 في الألف عام 2022، مقابل 8.6 في الألف عام 2021.