الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

40 % أقل من 30 سنة.. "الإحصاء": 929.4 ألف عقد زواج للمصريين خلال 2022

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عدد عقود الزواج إلى 929428 عقدًا في عام 2022، مقابل 880041 عقدًا عـام 2021 بنسبة زيادة قدرها 5.6٪، بينما بلغ عدد حالات الطلاق 269834 حالة عام 2022، مقابل 254777 حالة عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 5.9٪.

الإحصاء: 8.6% نسبة المسنين من إجمالى السكان فى 2023


عقود الزواج طبقًا للحضر والريف

بلغ عدد عقود الزواج في الحضر 384468عقدًا عام 2022 تمثل 41.4٪ من جملة العقود مقابل 359806 عقدًا عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 6.9٪، فيما بلغ عدد عقود الزواج في الريف 544960عقدًا عام 2022 تمثل 58.6٪ من جملة العقود مقابل 520235 عقدًا عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 4.8٪.

txt

عاجل.. الإحصاء: سكان الصعيد يمثلون ثلث تعداد المصريين بالداخل

وطبقًا لفئات السن بالنسبة للأزواج، سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 374631 عقدًا تمثل 40.3٪ من جملة العقود، بينما كانت أقـل نسبة زواج في الفئــة العمـرية (70 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 4927 عقـــدًا تمثل 0.5٪ من جملة العقود وقد بلغ متوسط سن الزوج 30.7 سنة عام 2022.

وبالنسبة للزوجات، سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (من 20 إلى أقل من 25 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 349276 عقدا تمثل 37.6٪ من جملة العقود، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 1091عقدًا تمثل 0.1 ٪ من جملة العقود وقد بلغ متوسط سن الزوجة 24.8 سنة عام 2022.

عقود الزواج طبقًا للحالة التعليمية


سجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلين على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد العقود بها 348376 عقدًا بنسبة 37.5٪، بينما كانت أقل نسبة زواج في الحاصلين على درجة جامعية عليا، حيث بلغ عدد العقود بها 837 عقدًا بنسبة 0.1٪ من جملة العقود.

وبالنسبة للزوجات، سجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلات علي شهادة متوسطة حيث بلغ عدد العقود بها 277652 عقدًا بنسبة 29.9٪، بينما كانت أقل نسبة زواج بين الحاصلات على درجة جامعية عليا، حيث بلغ عدد العقود بها 621 عقدًا بنسبة 0.1٪ من جملة العقود.

وتشير الإحصائية إلى أن معدل الزواج على مستوى الجمهورية بلغ 9 في الألف عام 2022، مقابل 8.6 في الألف عام 2021.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاحصاء عقود الزواج نسبة زواج معدل الزواج

مواد متعلقة

خبير: "حكاية وطن" كشف حجم الإنجازات في عهد الرئيس السيسي

حصاد "التخطيط" اليوم: ختام برنامج إدارة المشروعات بالتعاون مع معهد الحوكمة

وزارة التخطيط تناقش أكواد البناء وكراسات الطرح الخضراء

تحسن التجارة مع روسيا وأوكرانيا.. 14.3 مليار دولار واردات مصر من أكبر 5 دول خلال 6 أشهر

القضاء على سرطان التعديات.. زيادة الرقعة الزراعية لـ 16.4 مليون فدان ومضاعفة مساحة الصوب

من العجز إلى الفائض.. اتفاقيات ومشروعات كبرى نفذتها الدولة فى الطاقة والكهرباء خلال 9 سنوات

الهروب من شبح الإفلاس لطفرة بالمؤشرات الاقتصادية.. محطات نجاح الإصلاح الاقتصادي خلال 9 سنوات

الإحصاء: 40% تراجع فى مخالفات البناء على مستوى الجمهورية خلال عام

الأكثر قراءة

مصدر يكشف لـ"الدستور" موقف محمد عبدالمنعم من الرحيل عن الأهلى

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

بالأحمر النارى.. منى زكى تتألق فى أسبوع الموضة بباريس

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

حريق هائل فى إحدى الأسواق بميدان السيدة زينب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

السيسى والميدان.. حكاية رئيس استجاب لنداء الوطن

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس

عاجل.. سوريا: هجوم إسرائيلى على مواقع للجيش فى دير الزور