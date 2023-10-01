الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 8.6% نسبة المسنين من إجمالى السكان فى 2023

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن عدد المسنين في مصر بلغ 9 ملايين مسن بنسبة 8.6% من إجمالي السكان عام 2023، وبلغ عدد المسنين الذكور 4.5 مليون بنسبة 8.3% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنات الإناث 4.5 مليون بنسبة 8.9% من إجمالي السكان الإناث.

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وأشار جهاز الإحصاء، تزامنًا مع اليوم العالمي للمسنين، إلى أن توقع البقاء على قيد الحياة بلغ 68.7 سنة للذكور، 73.7 سنة للإناث، عام 2023.

 

عدد المسنين المشتغلين

ووفقًا لبيانات مسح القوى العاملة 2022، بلغ عدد المسنيـن المشتغلين حوالي 1.2 مليون مسن بنسبة 13.4% من إجمالي المسنين، 48.7% من المسنين المشغلين يعملون في مجال الزراعة وصيد الأسماك، 18.6% يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة.

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فيما بلغت نسبة الأمية بين المسنيـن 53.2% عـام 2022 (39.6% من إجمالي ذكور المسنين، 67.9% من إجمالي الإناث المسنات)، بينما كانت النسبة للحاصلين على مؤهل جامعى فأعلى بيـن المسنين 10.7% عــام 2022 (14.5% من إجمالي ذكور المسنين، 6.5% من إجمالي إناث المسنات).

 

مؤسسات رعاية المسنين

وحول بيانات نشرة الخدمات الاجتماعية عام 2022 (بيانات أولية): بلغ عدد مؤسسات رعاية المسنين 166 مؤسسة عام 2022 على مستوى الجمهورية وعدد المنتفعين بها 4719 مسنًا، كما بلغ عدد الأندية للمسنين 192 ناديًا وعدد المنتفعين بها 40.1 ألف مسن.

وتوفر وزارة التضامن الاجتماعي معاشًا للأسر التي يرأسها مسنون، والتي تبلغ 361.8 ألف أسرة، وتبلغ قيمة المعاش لتلك الأسر حوالي 1.5 مليار جنيه.

ووفق نشرة الزواج والطلاق عام 2022، بلغت نسبة عقود الزواج بين المسنين 2.2% من إجمالي العقود، كما بلغــت نسبــة إشهادات الطلاق للمسنين 10.4% من إجمالي إشهادات الطلاق.

وتشير الإحصاءات الواردة في تقرير الأمم المتحدة لعام 2019 عن التوقعات السكانية في العالم إلى الاّتي:

- مع حلول عام 2050 سيكون 16% من عدد سكان العالم (واحدًا من كل ستة أفراد في العالم) أكبر من سن 65 سنة، أي بزيادة 7% (واحدًا من كل 11 فردًا) عن عام 2019. 

- من المتوقع في أوروبا وأمريكا الشمالية، أن يكون ربع سكانها فوق سن 65 سنة.

- عام 2018 هو أول عام في التاريخ عالميًا يزيد فيه عدد المسنين فوق سن 65 عن عدد الأطفال دون الخامسة.

-  من المتوقع أن يزيد عدد من هم فوق سن الـ80 ثلاثة أضعاف (من 143 مليونًا في 2019 إلى 426 مليونًا في عام 2050).

- من المتوقع أن يرتفع عدد الأفراد المصنفين على أنهم في سن العمل الأكبر سنًا (55 إلى 64 عامًا) من 723 مليونًا في عام 2021 إلى 1075 مليونًا في عام 2050، وفي نهاية المطاف إلى 1218 مليونًا بحلول عام 2100.

وضع المسنين في مصر

تحرص الدولة دائمًا على رعاية المسنين والحفاظ على حقوقهم وقد تجلى ذلك من خلال نص المادة (83) من الدستور المصري 2014 والتي جاء في نصها: "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين".

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