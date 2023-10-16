بعد تأجيل فعالياته.. مصير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الـ 32

أعلنت وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، أمس الأحد، بشكل مفاجئ، عن تأجيل فعاليات الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والذي كان من المفترض أن ينطلق يوم 20 أكتوبر الجاري.

وينتظر الجمهور المصري والعربي كل عام فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والذي يضم حفلات غنائية لكبار نجوم الطرب والغناء، والتي تقام على جميع مسارح دار الأوبرا المصرية بمختلف المحافظات.

وجاء تأجيل الدورة الـ 32 لمهرجان الموسيقى العربية بسبب الأحداث الجارية في فلسطين والاعتداء الغاشم المستمر على أهالي قطاع غزة من قبل العدوان الإسرائيلي بالرغم من الإعلان عن التفاصيل الكاملة للدورة الجديدة من المهرجان الأسبوع الماضي.

مصير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته 32

ومن جانبه، قال مصدر لـ"الدستور" إن اللجنة التحضيرية لمهرجان الموسيقى العربية تبحث في الوقت الحالي عن موعد جديد ومناسب لإقامة فعاليات الدورة الـ 32 بقيادة الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية والمايسترو هاني فرحات مدير المهرجان، من خلال متابعة الأحداث الجارية في فلسطين وانتظار وقف العنف والحرب الدائرة هناك.

وأضاف المصدر أن اللجنة التحضيرية تتواصل في الوقت الحالي مع النجوم المشاركين في الدورة الـ32 من أجل وضع جدول مبدئي جديد في حالة الإعلان عن إقامة الدورة 32، والتي من المفترض أن تقام قبل نهاية العام الجاري في حال استقرار الوضع في فلسطين.

أعضاء اللجنة التحضيرية لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

الدكتور خالد داغر (رئيس الأوبرا والمهرجان)

المايسترو هاني فرحات (مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية)

الأستاذة أماني سعيد (رئيس الإدارة المركزية للموسيقى والنوت الشرقية)

المايسترو محمد الموجي (مدير عام الموسيقى الشرقية)

المايسترو تامر غنيم (المشرف الفني على المهرجان)

الموسيقار حلمي بكر

الدكتور رضا رجب

الدكتور حسن شرارة

الدكتور أحمد يوسف الطويل

الدكتور ماجد سرور

المايسترو مصطفى حلمي

الشاعر هاني عبدالكريم

الشاعر إبراهيم عبدالفتاح

الإعلامي أمجد مصطفى

الفنان أمجد العطافي

الدكتور سعيد كمال

الدكتور أحمد أمين.

وتحمل الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية اسم فنان الشعب سيد درويش؛ احتفالا بمئويته، وكانت من المقرر أن تقام خلال الفترة من يوم 20 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر 2023.