وفقًا للأفضل.. تعرف على أفضل وسائل الادخار في مصر

يبحث كثيرون عبر محركات البحث ومواقع التواصل عن أفضل وسائل حفظ المدخرات من الأموال الزائدة عن الحاجة.

وتنوعت أشكال الادخار والاستثمار مؤخرًا ولم تعد تقتصر على البنوك فقط، كما هو الحال سابقًا، بل تعددت الوسائل ما قد يضع البعض من غير المتخصصين في حيرة من أمرهم، ويشرح التقرير التالي فوائد كل وسيلة من وسائل الادخار والاستثمار تيسيرًا على الجمهور.

الذهب

ويعتبر الذهب الحصان الرابح ضمن وسائل الادخار قصيرة الأجل في الوقت الراهن، نظرًا لارتفاع أسعاره باستمرار، وبالتالي فإنه يعد وسيلة ناجحة للاستثمار وأقل تكلفة، فحتى لو كنت تمتلك 10 آلاف جنيه، يمكنك شراء قطع ذهبية والاحتفاظ بها لبيعها حين الحاجة، أو حين يكون السعر مناسبًا، بما يحمي المدخرات من التأثر سلبًا بعوامل التضخم، وتقليل نوع المخاطر ويمكن شراء السبائك الذهبية أو المجوهرات أو المشغولات، وتعتبر جميعها من وسائل الادخار السهلة.

البنوك

تعتبر البنوك من أفضل وآمن وسائل الادخار سواء قصير الأجل أو طويل الأجل، حيث تقدم البنوك أنواع مختلفة من وسائل الادخار تختلف ما بين الودائع طويلة الأجل وقصيرة الأجل، ودفاتر التوفير، وشهادات الادخار التي يختلف العائد عليها من حيث القيمة والمدة، بما يساعد العملاء على اختيار الوسيلة المناسبة لهم، من حيث المدة وقيمة العائد الذي يحصلون عليه.

العقارات

تعد العقارات من أفضل وسائل الادخار طويلة الأجل، حيث يقوم المدخر بشراء العقار ،وبيعه عند وصوله للسعر المناسب ، وغالبًا ما تستمر أسعار العقارات في التصاعد، فلم يحدث يوم أن تراجع سعر عقار أو منطقة على سبيل المثال ، ومن أبزر المناطق التي تصلح للاستثمار العقاري، المدن الجديدة ، وخاصة مدن شرق القاهرة ، حيث ترتفع أسعار الوحدات السكنية فيها باستمرار، وتختلف أنواعها .