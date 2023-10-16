الإثنين 16 أكتوبر 2023
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مصر

وزير الصحة يتفقد تمركزي سيارات الإسعاف في أبوطويلة ومعبر رفح بشمال سيناء

سيارات إسعاف
سيارات إسعاف

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الإثنين، نقطتي تمركز إسعاف أبوطويلة، ومعبر رفح البري، بمحافظة شمال سيناء.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة استعدادات منظومة الصحة للتعامل مع أي طوارئ طبية، ورفع جاهزية مستشفيات الإحالة في المحافظات المجاورة، وتوفير كافة المستلزمات والأدوية وأكياس الدم، تزامنا مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة.

سيارات الإسعاف

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير حرص على التحدث مع أطقم سيارات الإسعاف، مشيدا بدورهم الهام في منظومة الصحة، مضيفا أن الوزير تفقد تجهيزات إحدى سيارات الإسعاف، للتأكد من استعداد السيارات لأداء مهامها بكفاءة وسرعة.

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وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير توجه بعد ذلك إلى تمركز سيارات الإسعاف بمعبر رفح البري، حيث أكد الوزير زيادة أعداد سيارات الإسعاف في محافظة شمال سيناء، إلى، لخدمة أهالي المحافظة، وتحسبا لأي تطور في الأحداث.  

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد صالتي الوصول والسفر بمعبر رفح، وزار غرفة الحجر الصحي، حيث وجه الوزير بالتعامل بحسم مع أي حالات مشتبه في إصابتها بأمراض معدية، وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية، حال اتخاذ أي قرارات تخص إعادة فتح المعبر.  

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وقال «عبدالغفار» إن الوزير تفقد الموقع المقترح للمستشفى سابق التجهيز، واطمئن على تفاصيل خطة الإخلاء إلى مستشفيات الإحالة من خلال سيارات الإسعاف، كما تأكد من توافر القوى البشرية المدربة للتعامل مع مختلف الأعراض والإصابات.

العيادات المتنقلة

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد العيادات المتنقلة المتمركزة في محيط مديرية الشئون الصحية في مدينة العريش، واطلع على تجهيزاتها ومهامها، وكفاءة الأطقم الطبية القائمة عليها، وتأكد من إمكانية زيادة أعدادها، لتقدم خدماتها في مختلف التخصصات الطبية.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة والسكان في شمال سيناء.

سيارات إسعاف

سيارات إسعاف
سيارات إسعاف
سيارات إسعاف
سيارات إسعاف
سيارات إسعاف
سيارات إسعاف
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