الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الصحة ومحافظ شمال سيناء يتفقدان مستشفى بئر العبد النموذجى

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، صباح اليوم الإثنين، مستشفى بئر العبد النموذجي، وذلك في مستهل زيارته محافظة شمال سيناء.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة استعدادات منظومة الصحة للتعامل مع أي طوارئ طبية تزامنا مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، ورفع جاهزية مستشفيات الإحالة في المحافظات المعنية، وتوفير كافة المستلزمات والأدوية وأكياس الدم.

أقسام الاستقبال والطوارئ

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والعيادات الخارجية، والأشعة، ومعمل التحاليل الطبية، وبنك الدم، وحرص على التحدث مع المرضى، ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.

وزير الصحة يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وأكياس الدم ضمن تداعيات أزمة غزة

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجّه بتوفير جهاز أشعة C-ARM لغرفة العمليات، ودراسة إمكانية تزويد المستشفى بجهاز قسطرة- حسب الاحتياج ومعدلات التردد- إلى جانب توفير أجهزة ومستلزمات المناظير اللازمة لتخصص الأنف والأذن، كما وجّه بالتعاقد مع أطباء في تخصصي الرمد، وجراحة المخ والأعصاب.

وأضاف أن الوزير وجّه، كذلك، بزيادة سعة القسم الداخلي للمستشفى، حيث تصل سعة المستشفى لـ84 سريرا، بينها 48 في القسم الداخلي، و29 سرير رعاية، منها 4 أسرّة رعاية أطفال.

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اجتمع بأطباء المستشفى، واستمع إلى آرائهم واقتراحاتهم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

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وزير الصحة يتوجه إلى مدينة العريش لتفقد عدد من المستشفيات

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة والسكان في شمال سيناء.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قد توجه، صباح اليوم الإثنين، إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بناءً على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة الخدمات الطبية والإسعافية.

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
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