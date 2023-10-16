وزير الصحة: استعداد كامل لتقديم الخدمة الصحية عبر معبر رفح

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها، سواء المجتمع المدني أو الحكومي، مستعدة لتقديم الدعم داخل الأراضي الفلسطينية عند صدور القرار بالسماح بالممر الإنساني للدخول.

استقبال الحالات الحرجة

وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي في مدينة العريش، اليوم الإثنين: "في الوقت الحالي نحن نستقبل الحالات الحرجة، وكافة الاستعدادات موجودة، لدينا سيناريوهات لحالات المخ والأعصاب والعظام والحروق وكافة الحالات التي تنتج عن هذا النوع مما يحدث داخل القطاع.. ولكن الآن سابق لأوانه أن يكون لدينا أي قرار بالمساعدة داخل الأراضي الفلسطينية".