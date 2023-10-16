ندوة توعوية لطلاب مجمع مطروح النموذجي حول دور الحماية المدنية في الحد من مخاطر الكوارث

واصلت منطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاثنين، برنامجها التوعوي لطلاب المعاهد الأزهرية، حول« الإخلاء الآمن وقت الحرائق والكوارث»، بالتعاون مع الحمايه المدنيه، وذلك بعقد ندوة توعوية لطلاب مجمع مطروح النموذجي، تحت عنوان دور« الحماية المدنية في الحد من مخاطر الكوارث».

جاء ذلك بحضور مدير عام العلوم الدينية والعربية فضيلة الشيخ عطية سالم، ومدير أمن المنطقة.

_ توعية الطلاب بجهود رجال الحماية المدنية

وأوضح الشيخ عطيه سالم، مدير العلوم الدينية والعربية للمنطقة، أن الهدف من تلك الندوة هو توعية الطلاب بجهود رجال الحماية المدنية في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، والتعريف بإجراءات الحماية التي يمكن أن يقوم بها الطالب، مشيدًا بدور رجال الحماية المدنية في خدمة المجتمع والتقليل من آثار الكوارث، لافتًا إلى ضرورة متابعة برامج التوعية والتثقيف للطلاب والمعلمين، في مجال الحماية المدنية ليساهم الطالب والمعلم في حماية نفسه ومنزله وبيئته الى جانب جهود قطاع الخدمة المدنية.

_ التعامل مع المخاطر من قبل الطالب والمعلم

ومن جانبه أوضح مسئول التدريب بإدارة الحماية المدنية، مهام الحماية المدنية فى خدمة المواطنين، مشيرًا ما يتم تقديمه من خدمات مجتمعية ومعلومات تتمثل في الإطفاء والإنقاذ بشقيه البري والنهري، متطرقا إلى كيفية التعامل مع المخاطر من قبل الطالب والمعلم نفسه قبل وصول فرق الحماية المدنية، من أجل تقليل المخاطر والخسائر.

_ التعامل السليم مع كل الحوادث

كما استعرض مسئول التدريب بالحماية المدنية العديد من السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها البعض والتي قد تكون سببًا رئيسيًا فى وقوع حوادث خطيرة، وأهمية تصويب هذه السلوكيات، ومن بينها التعامل السليم مع أسطوانات الغاز في المنازل والمعامل، وتوصيلات الكهرباء المختلفة وكيفية تأمينها، متحدثا عن كيفية التعامل بشكل سليم مع كل حادثة.

و فى ختام الندوة أشاد الطلاب والمعلمين بالندوة، معربين عن تقديرهم للجهود التي يبذلها رجال الحماية المدنية في خدمة المجتمع.

ندوة توعوية لطلاب مجمع مطروح

ندوة توعوية لطلاب مجمع مطروح

ندوة توعوية لطلاب مجمع مطروح

ندوة توعوية لطلاب مجمع مطروح

ندوة توعوية لطلاب مجمع مطروح