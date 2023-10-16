الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ندوة توعوية لطلاب مجمع مطروح النموذجي حول دور الحماية المدنية في الحد من مخاطر الكوارث

ندوة توعوية لطلاب
ندوة توعوية لطلاب مجمع مطروح

واصلت منطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاثنين، برنامجها التوعوي لطلاب المعاهد الأزهرية، حول« الإخلاء الآمن وقت الحرائق والكوارث»، بالتعاون مع الحمايه المدنيه، وذلك بعقد ندوة توعوية لطلاب مجمع مطروح النموذجي، تحت عنوان دور« الحماية المدنية في الحد من مخاطر الكوارث».

جاء ذلك بحضور مدير عام العلوم الدينية والعربية فضيلة الشيخ عطية سالم، ومدير أمن المنطقة.

_ توعية الطلاب بجهود رجال الحماية المدنية

وأوضح  الشيخ عطيه سالم، مدير العلوم الدينية والعربية للمنطقة، أن الهدف من تلك الندوة هو توعية الطلاب بجهود رجال الحماية المدنية في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، والتعريف بإجراءات الحماية التي يمكن أن يقوم بها الطالب، مشيدًا بدور رجال الحماية المدنية في خدمة المجتمع والتقليل من آثار الكوارث، لافتًا إلى ضرورة متابعة برامج التوعية والتثقيف للطلاب  والمعلمين، في مجال الحماية المدنية ليساهم الطالب والمعلم في حماية نفسه ومنزله وبيئته الى جانب جهود قطاع الخدمة المدنية.

 _ التعامل مع المخاطر من قبل الطالب والمعلم

ومن جانبه أوضح مسئول التدريب بإدارة الحماية المدنية، مهام الحماية المدنية فى خدمة المواطنين، مشيرًا ما يتم تقديمه من خدمات مجتمعية ومعلومات تتمثل في الإطفاء والإنقاذ بشقيه البري والنهري، متطرقا إلى كيفية التعامل مع المخاطر من قبل الطالب والمعلم نفسه قبل وصول فرق الحماية المدنية، من أجل تقليل المخاطر والخسائر.

_ التعامل السليم مع كل الحوادث 

كما استعرض مسئول التدريب بالحماية المدنية العديد من السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها البعض والتي قد تكون سببًا رئيسيًا فى وقوع حوادث خطيرة، وأهمية تصويب هذه السلوكيات، ومن بينها التعامل السليم مع أسطوانات الغاز في المنازل والمعامل، وتوصيلات الكهرباء المختلفة وكيفية تأمينها، متحدثا عن كيفية التعامل بشكل سليم مع كل حادثة.

و فى ختام الندوة أشاد الطلاب والمعلمين بالندوة، معربين عن تقديرهم للجهود التي يبذلها رجال الحماية المدنية في خدمة المجتمع.

ندوة توعوية لطلاب مجمع مطروح
ندوة توعوية لطلاب مجمع مطروح
ندوة توعوية لطلاب مجمع مطروح
ندوة توعوية لطلاب مجمع مطروح
ندوة توعوية لطلاب مجمع مطروح
ندوة توعوية لطلاب مجمع مطروح
ندوة توعوية لطلاب مجمع مطروح
ندوة توعوية لطلاب مجمع مطروح
ندوة توعوية لطلاب مجمع مطروح
ندوة توعوية لطلاب مجمع مطروح
ندوة توعوية لطلاب مجمع مطروح
ندوة توعوية لطلاب مجمع مطروح
منطقة مطروح الأزهرية مطروح الإخلاء الآمن الحرائق والكوارث طلاب مطروح الحماية المدنية

مواد متعلقة

أزهر مطروح تطلق برنامج "اكتشف" لتنمية المهارات التكنولوجية للطلاب

الأكثر قراءة

وزير الصحة: استعداد كامل لتقديم الخدمة الصحية عبر معبر رفح

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

مصدر مطلع ينفى التوصل إلى اتفاق للتهدئة بقطاع غزة أو بدء إدخال المساعدات

5 مليارات جنيه إيرادات ورش "بتروجت" داخل وخارج مصر خلال 2023

ردا على ادعاءات "بوليتيكو".. كيف دحضت مصر مزاعم اضطهاد اليهود في المنطقة؟

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا