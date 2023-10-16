الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بحضور قيادات الحزب.. "الحرية المصري" يفتتح مقره الجديد في أكتوبر

النائب أحمد مهني
النائب أحمد مهني

افتتح النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، مقر الحزب بأمانة "أكتوبر - زايد - الواحات"، وذلك في إطار خطة الحزب بالانتشار خلال الفترة المقبلة، والتوسع في افتتاح المقرات بمختلف أنحاء الجمهورية، والتواصل المستمر مع المواطنين في الشارع المصري.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد بيومي الأمين العام المساعد ويوسف خطاب أمين محافظة الجيزة، واللواء عبد الرحمن راشد أمين الحزب بالقليوبية، والمستشار هاني الهلالي قائم بأعمال أمين المجالس المحلية، والدكتور عيد عبد الهادي الأمين العام المساعد، والدكتور تامر أبو هميله أمين الحزب بأكتوبر وزايد والواحات، ومصطفى الميري مسئول الاتصال السياسي.

 

افتتاح المقر يأتي وفق رؤية الحزب نحو دعم القيادة السياسية 

وأكد النائب أحمد مهني، أن افتتاح المقر يأتي في الفترة التى تشهد حالة من الحراك السياسي ووفق رؤية الحزب نحو دعم القيادة السياسية فيما يتخذه من مواقف تجاه القضية الفلسطينية، مثنيا على الدور المصري وما تقوم به إزاء تلك القضية من مجهودات ومشاورات.

وأوضح أن الحزب في خطته خلال الفترة القادمة التواصل المستمر مع المواطنين وتلقي الشكاوى والتواصل مع الجهات المسؤولة لحلها، مؤكدا أن الفترة الحالية وما تشهده البلاد من أزمات ودول العالم من تحديات وحروب وما يحدث يتطلب علينا الوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لحفظ الأمن والأمان واستكمال مسيرة البناء والعمل.

كما أكد أحمد إدريس أمين التنظيم المركزي بالحزب، أن الحزب يسعى خلال الفترة المقبلة إلى التوسع في مختلف أنحاء الجمهورية وذلك من خلال افتتاح مقرات رسمية والعمل على التواصل المستمر مع المواطنين في الشارع المصري.

وأضاف إدريس، أن الحزب أعلن عن خطة عمل لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي سيتم تعميمها على كافة مقرات الحزب وكافة الأمانات المختلفة وسيكون هناك متابعة مستمرة وسننطلق تلك الفعاليات خلال الفترة المقبلة، منوها أن الحزب يستهدف خلال الفترة المقبلة إعداد كوادر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وسيكون هناك جولات وزيارات ميدانية لعدد من مناطق الجمهورية.

كما أكد الدكتور تامر أبو هميلة، أمين الحزب بأكتوبر والواحات وزايد، أن مقر الحزب سيكون مقرا انتخابيا لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية بالإضافة إلى أنه سيعمل ضمن خطة الحزب نحو التواصل المستمر والفعال مع المواطنين والعمل على إعداد خطة عمل تناسب مناطق أكتوبر وزايد والواحات والانتشار بشكل أوسع بالإضافة إلى استكمال الوحدات الحزبية بتلك المنطقة.

الحرية المصري يفتتح مقره الجديد في أكتوبر

الحرية المصري يفتتح مقره الجديد في أكتوبر
الحرية المصري يفتتح مقره الجديد في أكتوبر
الحرية المصري يفتتح مقره الجديد في أكتوبر
الحرية المصري يفتتح مقره الجديد في أكتوبر
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