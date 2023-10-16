الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس الأقصر يعقد لقاء مفتوحًا مع المواطنين لحل مشاكلهم

لقاء المواطنين
لقاء المواطنين

عقد اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، لقاء مفتوحًا اليوم مع المواطنين، والذي يعقد بشكل دوري أسبوعيًا في مقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المدن والمراكز بتكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين في كل المدن والمراكز، وذلك لبحث كل الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها وفقًا للقانون.

وتم خلال اللقاء بحث كل الشكاوى والطلبات التي قدمها المواطنون، وأكد رئيس مدينة الأقصر على ضرورة الرد السريع على كل الشكاوى، وتسهيل إجراءات حلها، ورفع أي معاناة أو عقبات تواجه المواطنين في جميع القطاعات والأحياء التابعة لمدينة الأقصر. 

كما أشار إلى أن جميع الطلبات ستتم فحصها، والرد على جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين، وسيتم إعطاء كل شخص حقه بتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم، بما يتماشى مع اللوائح والقانون.

وكانت شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة الأقصر (المتابعة الميدانية- حى وسط مدينة الأقصر)، بمشاركة أحمد عبدالصبور، مدير إدارة المتابعة الميدانية، وأيمن حسين، رئيس حي وسط، ورجال الحي ومسئولو قسم الإشغالات بالمدينة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، استهدفت شارع الصنايع والمحطة، وتم رفع وإزالة جميع التعديات والإشغالات القائمة على جوانب الطريق، وإزالة التند المخالفة، ورفع جميع المظاهر العشوائية والتشوهات البصرية بالمناطق التي استهدفتها الحملة، مع تنفيذ أعمال النظافة بعد رفع الإشغال مباشرةً، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 11 تندة بشارع مدرسة الصنايع، وتحرير 4 محاضر مضبوطات متنوعة، وضبط عدد 2 ميكرفون يسببان إزعاجًا، و5 محاضر نظافة عامة.

مدينة الأقصر المواطنين المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر نايع أعمال النظافة ب

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