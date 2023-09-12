الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في جولة تفقدية.. رئيس مدينة الأقصر يتابع حملات الإشغالات والنظافة

رئيس مدينة الاقصر
رئيس مدينة الاقصر

أجرى اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، عددا من الجولات التفقدية المسائية لمتابعة حملات الإشغالات بالتنسيق مع قسم شرطة المرافق تحت إشراف العقيد خالد الغول مدير الإدارة، بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع بالمحافظة، والتى تستهدف إعادة الانضباط بالشارع وتحقيق السيولة المرورية، والتأكد من تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات والأتربة من شوارع المدينة وضواحيها.

 

رئيس مدينة الأقصر يطالب باستمرر حملات رفع القمامة 

ووجه رئيس مدينة الأقصر، بالاستمرارية في رفع القمامة لضمان منع تجمع وتراكم القمامة بالشوارع وحفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

 

كما قام بجولة تفقدية علي شوارع المدينة، والمرور على ساحة أبو الحجاج وشارع قسم شرطة الأقصر وشارع عبد المنعم العديسي ومزلقان القراريش وشارع رمسيس.

 

وأكد رئيس المدينة، على موظفي المتابعة الميدانية وقسم الإشغالات ضرورة الالتزام، وكلفهم برفع الإشغالات وتحرير محاضر للمخالفين، طبقاً لقانون إشغال الطريق.

رفع 8 أطنان قمامة وأتربة وتراكمات صلبة

وأسفرت الجولة عن رفع ٨ أطنان قمامة وأتربة وتراكمات صلبة بالإضافة إلى العديد من المضبوطات الإدارية التي تعوق الحركة المرورية. 

 

وطالب "الشرابي"، المواطنين بالتفاعل مع الحملات لتحقيق النظافة الكاملة للشوارع والميادين بالأحياء التابعة للوصول إلى الصورة اللائقة.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بناءا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد ٦ حالات تعد فى المهد بقرية كومير  بمساحة ١٠٥٠م٢ ، وعدد ٤ حالات تعدي فى المهد بقرية الدير  بمساحة ٧٠٠م٢ ، والتعديات عبارة  عن أسوار من الطوب الأبيض والمونة والأسمنت، وحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

رئيس مدينة الاقصر

رئيس مدينة الاقصر
رئيس مدينة الاقصر
رئيس مدينة الاقصر
رئيس مدينة الاقصر
رئيس مدينة الاقصر
رئيس مدينة الاقصر
رئيس مدينة الاقصر
رئيس مدينة الاقصر
المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر إدارة شرطة المرافق أعمال النظافة ورفع الإشغالات قسم شرطة الأقصر

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