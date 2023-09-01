الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة الأقصر يتفقد أعمال رفع كفاءة وترميم محيط معابد الكرنك

أعمال رفع كفاءة وترميم
أعمال رفع كفاءة وترميم بلاط الإنترلوك

تفقد اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، اليوم الجمعة، أعمال رفع كفاءة وترميم بلاط الإنترلوك بالمنطقة المحيطة لمجمع معابد الكرنك حتى منطقة نجع أبوعصبة؛ للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الأقصر، تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

كما قام "الشرابي" بمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة جدارية مطار الأقصر الدولي، حيث تتم أعمال إحلال وتجديد لمجسم الجدارية بشكل حضاري من خلال تزويدها بكشافات إنارة حديثة، فضلاً عن أعمال الطلاء لظهور الجدارية بشكل لائق.

كما تم تنفيذ حملة مكبرة لنظافة وصيانة وإصلاح أعمدة كشافات الإنارة بشارع كورنيش المدينة، شملت أعمال غسيل الكورنيش وتنظيف وغسيل أعمدة الإنارة، فضلاً عن إجراء أعمال صيانة الأعمدة ومصابيح الإنارة، وتم تصليح إضاءة الأعمدة الديكورية والجلوبات، بدءًا من الإنقاذ النهري وحتى المسطحات بالكورنيش بواسطة فنيي الحي.

كما تم متابعة أعمال رفع كفاءة مستوى التجميل والنظافة الشاملة بساحة أبوالحجاج، بالإضافة إلى أعمال ترميم بلاط الإنترلوك بمنطقة السبتية بحي شمال، ويتم نقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة لها، وأسفرت الحملة عن رفع 15 طن أتربة وتراكمات صلبة وقمامة.

أعمال رفع كفاءة وترميم بلاط الإنترلوك
أعمال رفع كفاءة وترميم بلاط الإنترلوك
أعمال رفع كفاءة وترميم بلاط الإنترلوك
أعمال رفع كفاءة وترميم بلاط الإنترلوك
أعمال رفع كفاءة وترميم بلاط الإنترلوك
أعمال رفع كفاءة وترميم بلاط الإنترلوك
رئيس مدينة الأقصر مطار الأقصر الدولي معابد الكرنك والأقصر بلاط الإنترلوك الشباب والرياضة

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