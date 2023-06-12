الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مطار الأقصر الدولي يودع أولى رحلات حجاج بيت الله (صور)

حجاج الاقصر
حجاج الاقصر

ودّع اليوم أولى رحلات موسم الحج ١٤٤٤ وذلك بعد اتخاذ الاجراءات والاستعدادات القصوى داخل صالات السفر والوصول استعدادا لانطلاق رحلات موسم الحج، خاصة بأماكن استقبال الحجاج أمام وداخل صالات السفر و كذلك جميع أماكن الخدمات بالمطار.

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وبناءً على تعليمات الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات استعد  مطار الأقصر لتشغيل أولى الرحلات اليوم الاثنين لشركة مصرللطيران بواقع رحلتين إلى المدينة الساعه ٩:٤٥ والساعة ١٦:٥٠.

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قام الطيار هشام فريد مدير المطار  بجولات داخل الصالات للمتابعة والتاكد بإنهاء التجهيزات والاستعدادات داخل صالات السفر والوصول لاستقبال الحجاج، والتنسيق مع كافة الجهات المعاونة في المطار التي تشارك في موسم الحج كل عام، وتخصيص غرفة عمليات على مدار الـ24 ساعة يوميا لمتابعة سفر الحجاج وحل أي مشاكل داخل الصالات.

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وكذلك زيادة أعداد المنسقين والامن لمساعدة الحجاج خاصة كبار السن منهم وأصحاب الحالات الخاصة وقامت ادارة العلاقات العامه بالمطار بتوزيع كتيبات مجانية لشرح مناسك الحج على الحجاج بالتزامن مع تواجد واعظ من وزارة الاوقاف لمساعدة الحجاج والرد على استفسارتهم   وتابعت ادارة المطار أعمال الصيانة اليومية لدوارات المياه وأماكن الإحرام وأماكن  انتظار الحجاج و التأكد من صلاحية جميع تجهيزات المطار ذلك لخدمة ضيوف الرحمن.

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وشهد مطار القاهرة بعد ظهر السبت، إقامة حفل لتوديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـــ/2023م من حجاج القرعة المغادرين إلى الأراضي المصرية، بحضور عدد من الوزراء وقيادات مطار القاهرة.

وتقام الاحتفالية داخل الصالة الموسمية، المخصصة لرحلات الحج والعمرة - بمطار القاهرة، مؤتمر صحفيا،  يحضره كلا من الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قيادات الناقل الوطني مصر للطيران، على رأسهم المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، ورئيس الشركة القابضة للمطارات المهندس محمد سعيد محروس ولفيف أيضا من قيادات قطاع الطيران المدني.

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موسم الحج رحلات الحجاج الحجاج سفر الحجاج الأقصر مطار الأقصر الدولي

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