أخبار الظهيرة| مصر تكثف اتصالاتها لوقف المواجهات فى غزة.. وتحديد المقررات الدراسية للصف الرابع الابتدائى

تنوعت أخبار الظهيرة، اليوم، ما بين أخبار خاصة بالسياسة والفن وأخبار اجتماعية وأخرى خاصة بالحوادث، فى هذا السياق يرصد "الدستور" أبرز أخبار الظهيرة.

شكري: مصر تكثف اتصالاتها لوقف جولة المواجهات العسكرية في غزة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تكثف الاتصالات على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية في غزة واحتواء الأزمة الراهنة وتداعياتها الإنسانية والأمنية التي يمكن أن تخرج عن السيطرة.

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التضامن تعلن إطلاق حملة "النظافة صحة وسلامة"

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق حملة «النظافة صحة وسلامة.. احمي نفسك وأسرتك» للتوعية بالعادات السليمة للوقاية من أمراض الشتاء، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية، خاصة مع انطلاق العام الدراسي، وزيادة احتمالية انتشار نزلات البرد المرتبطة بتغير الطقس، حيث تنطلق حملة توعية موسعة تستهدف أسر برنامجى الدعم النقدي «تكافل وكرامة» وكل الأسر المستفيدة من تدخلات الحماية الاجتماعية، للتوعية بكيفية حمايتهم من السلوكيات الاجتماعية السلبية، التي تؤدي لانتشار الأمراض داخل الأسرة وفي التجمعات المختلفة.

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"التعليم" تحدد المقررات الدراسية للصف الرابع الابتدائى لاختبار شهر أكتوبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المقررات الدراسية للصف الرابع الابتدائي، بالمرحلة الابتدائية، لاختبار أول امتحان شهري بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023 /2024، لشهر أكتوبر.

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فاينانشيال تايمز: مصر تكثف جهودها لإنقاذ قطاع غزة من الحصار الإسرائيلى

تصاعدت جهود مصر الدولية على إسرائيل، من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، اليوم الإثنين، حيث عاد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى تل أبيب وسط جهود مصرية أمريكية لاحتواء التصعيد في قطاع غزة، ووقف أي مخططات للغزو البري الإسرائيلي للقطاع.

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تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة الجزائر وديًا اليوم

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة الجزائر وديًا، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة والجماهير المصرية لمتابعة المباراة الودية، المُقامة خلال معسكر شهر أكتوبر الجاري.

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ما هو اليوم العالمي للتغذية والهدف منه؟

يحتفل العالم يوم 16 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للتغذية، وتم تأسيس الاحتفال بهذا اليوم من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، وذلك للتنبيه بزيادة الوعي حول الأهمية الحاسمة للتغذية السليمة والصحية في تحقيق الصحة والتنمية المستدامة، ويتم تخصيص موضوع محدد للاحتفال باليوم العالمي للتغذية كل عام، ويشارك فيه العديد من المنظمات والجهات المعنية بالصحة والتغذية في جميع أنحاء العالم.

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