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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة الجزائر وديًا اليوم

منتخب مصر
منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة الجزائر وديًا، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة والجماهير المصرية لمتابعة المباراة الودية، المُقامة خلال معسكر شهر أكتوبر الجاري.

موعد مباراة مصر والجزائر 

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لخوض مواجهة ودية قوية أمام الجزائر، على استاد "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية، وذلك في ختام المعسكر التدريبي، الذي تستضيفه دولة الإمارات، خلال الفترة من يوم 9 حتى يوم 17 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر الودية أمام الجزائر، اليوم الاثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة الجزائر وديًا

من المرجح أن يكون تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة الجزائر وديًا، على النحو التالي:

  • في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: محمد هاني – علي جبر – محمد عبد المنعم – محمد حمدي.
  • خط وسط الملعب: حمدي فتحي – مروان عطية – طارق حامد.
  • في خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – مصطفى محمد.
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وتأتي المباراة الودية التي تجمع بين منتخب مصر ومنتخب الجزائر ضمن خطة استعداد الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، بالإضافة إلى خوض تصفيات كأس العالم 2026.

يذكر أن منتخب مصر قد تغلّب على زامبيا بهدف نظيف، سجله حمدي فتحي في الدقيقة 90+4، في المباراة الودية الأولى خلال المعسكر الحالي، والتي جمعت بينهما يوم الخميس الماضي، على ملعب "هزاع بن زايد" في الإمارات.

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