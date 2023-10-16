الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تحدد المقررات الدراسية للصف الرابع الابتدائى لاختبار شهر أكتوبر

الابتدائي
الابتدائي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المقررات الدراسية، للصف الرابع الابتدائي، بالمرحلة الابتدائية، لاختبار أول امتحان شهري بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023 /2024، لشهر أكتوبر.

مقرر شهر أكتوبر

فى مادة اللغة العربية جاءت كالتالي: 

  • الموضوع الأول
  • الموضوع الثاني

فى مادة الرياضيات 

الوحدات 1 2 3 

وزير التعليم: النشاط يحقق نواتج التعلم أكثر من مقرر دراسى كامل

فى مادة العلوم 

  • الوحدة الأولى: المفهوم 1، المفهوم 2

فى مادة الكونكت ( Unit 1 & Unit 2 )

فى مادة الدراسات 

الوحدة الأولى

فى مادة تكنولوجيا المعلومات 

  • المحور الأول: الدورس 1 2 3 4 5 6
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"التعليم" تحدد المقررات الدراسية للصف الأول الثانوي لاختبارات شهر أكتوبر

فى مادة الدين الإسلامي 

  • الموضوع الأول
  • الموضوع الثاني

فى مادة المهارات المهنية 

المحور الأول: الموضوع  1 2 3 4 5 6 7 

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن امتحانات شهر أكتوبر 2024، فيما تم تدريسه حتى 31 /10/ 2023، وقد يختلف مقرر أكتوبر من مدرسة لأخرى حسب خطة تدريس كل مدرسة.

خريطة العام الدراسي الجديد 

وانطلق العام الدراسي الحالي يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 في جميع مدارس الجمهوريه، وبدأ العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، وينتهي يوم السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات.

ويوم 27 يناير 2024 تبدأ إجازة نصف العام الدراسي، وتمتد لأسبوعين، تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.

على أن يأتي موعد امتحانات الترم الأول في العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، على هذا النحو:

في يوم الأحد 14 يناير 2024، بدء امتحانات الترم الأول في العام الدراسي الجديد.

وفي يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، بدء امتحان الترم الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات).

المقررات الدراسية صف الرابع الابتدائي المرحلة الابتدائية أختبار اول امتحان شهري مقرر شهر أكتوبر

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